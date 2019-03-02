【百年首次】Panasonic創辦人家族淡出董事會

日本媒體報道，家電王國Panasonic管理層進行重組，創辦人松下幸之助的孫兒松下正幸(Masayuki Matsushita)，將辭去副會長職務並卸任董事，只擔任特別顧問；這是該集團成立100年以來，首次沒有創辦人家族成員擔任董事。至於社長津賀一宏將繼續留任，並計劃重振該集團的電動車電池業務。



由日本「經營之神」松下幸之助創立的Panasonic，在全世界可謂無人不識。但與當地不少電子業巨企一樣，Panasonic近年不斷面對業務上的挑戰。Panasonic剛在2月就下調了2018財年(截至2019年3月)的合併經營利潤預測，預計合併經營利潤將按年僅增長1%，至3850億日圓，比之前的預測減少400億日圓。



此外，受中國經濟減速等因素困擾，該集團的家電業務陷入泥沼；而電動車電池方面，亦因為主要銷售對象Tesla業務轉差而收入停滯不前。



日媒分析指，Panasonic正在製定3年中期經營計劃，預計將退出並出售一些虧損業務，而松下正幸的淡出正是該集團改革的象徵。



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