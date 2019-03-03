葉尚志：A股轉強　內險股受惠

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股連升兩個月、累升超過10%後，藉着業績期到來，有借勢出現調整的傾向。不過，隨着內地逐步加強政策支持力度、聯儲局加息縮表政策放鬆，加上中美貿易磋商有良好進展，相信港股總體穩定性可以保持。



事實上，如果以去年10月全球股市集體崩盤下挫後、所展開的一波新行情周期來看，目前恒指升至28,000點以上，A股回升至2,827點以上，是少數能夠率先把去年10月跌市完全修復過來的主要股指。這可說明港股的強勢，只要恒指在回吐時未有跌穿前浪底27,846點，從1月初展開的一浪高於一浪發展模式將可望繼續延伸。



個股方面，中國平安保險(02318)上周出現突破，股價升穿了過去10個月以來的平台阻力80元關口，增加了進一步伸延升勢的空間，建議可關注順勢買入的機會。平保在上周一出現放量上升，股價升穿80元重要阻力，成交股數激增，是4個月以來的最大單日成交量，可確認向上突破。



由於A股已明顯轉強，已完全修復了去年10月的失地，並且有重拾升軌趨勢，情況將有利平保的投資收益。另一方面，在市場逐步轉活後，市場傳出平保計劃最快於下半年、分拆旗下金融壹帳通在港上市，將有助平保釋放價值。建議可於82元附近買入，止蝕於75元，目標看95元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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