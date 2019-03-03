鄺民彬：券商股可待調整收集

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，A股近日轉強，由年初低位反彈20%，除滬深的總交投量一度突破萬億元人民幣外，兩融餘額亦見上升，累計餘額增至近8,000億元人民幣，創去年10月以來的新高。



展望3月，由於將舉行兩會，或可為個別板塊提供炒作主題。不過，近日的升勢欠缺基本面支持，內地2月官方製造業PMI除連續三個月低於50外，更創2016年2月以來新低。加上A股累積漲幅較大，將限制後市表現，料滬綜指短線仍難突破3,000點水平。



內地券商股一度成為炒作對象，主要由於近期內地投資氣氛改善，除可帶動券商的孖展及佣金業務收入外，自營業務亦有望受益。加上去年具低基數效應，均為行業帶來推升誘因。



雖然中證監表示關注場外配資問題，令行業的政策風險升溫。不過，內地貨幣及經濟政策均有所轉向寬鬆迹象，若經濟數據回穩及流動性增加，將有利投資市場表現。由於券商股與股票市場的關連度高，受惠程度大，建議投資者可待調整收集。



美國貿易代表萊蒂澤表示，中美貿易問題太嚴重，難單靠購買商品解決，令貿易問題再現暗湧。事實上，港股由年初低位已反彈近4,000點，相信已反映談判良好的因素。現時已進入業績期，料市場將重新聚焦於企業盈利表現及展望，若出現較大落差，或成為調整藉口。



技術上，恒指仍受制於29,000點，除出現多條陰燭外，14天RSI亦跌至約62的近期偏低水平，短線整固機會較大，20天線為主要支持位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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