陳鳳珠：兩會行情　板塊尋寶

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股於29,000點關口受阻，由於北水略為流走，加上踏入企業業績高峰期，資金或逐步炒股不炒市。因此，大市短線或於高位徘徊，10天線28,500點暫為短線支持。



另外，近日A股升勢較強，上周滬深兩市單日成交突破萬億元人民幣，投資氣氛向好；預期A股的吸引力或顯現，今年有望延續升勢。本周內地召開「兩會」，預期資金將會進入兩會行情的相關板塊。筆者估計，今年兩會或會進一步公布減稅降費、改善小微企業融資難及融資貴的問題、加大金融改革開放、推動家電及汽車等消費升級的政策。



近日中國銀保監要求商業銀行建立「敢貸、願貸、能貸」的長效機制，並於3月底前制訂今年度的民營企業服務目標，其中國有控股大型商業銀行於普惠型小微企業貸款要力爭總體實現餘額按年增長30%以上，料政策將大力支持小微企業的發展。



另外，預期今年內地將加快金融改革及開放，推動跨境交易及投資，增加渠道促使外資進入，並保持人民幣匯率走勢穩定，以減低資本流出的壓力。同時，今年內地或會強調減稅降費，令企業及家庭可直接受惠，中長線推動內需消費及就業情況。



此外，今年初內地已出台促進家電及汽車等產品的消費措施，以支持內需發展及推動消費升級，估計兩會或公布更多細則。國家醫療保障局表示今年將展開新一輪醫保藥品目錄調整工作，通過准入談判、以量換價、降低抗癌藥價格等，並要積極做好藥品集中採購及使用試點工作。由此可見，兩會行情或會涉及金融、內需、醫藥等行業，估計資金會相應作出部署。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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