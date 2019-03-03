趙文傑：市場被言論操控　徒添波動

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，沉寂多時的A股，近期出現生機。對於金融業的發展，中央近年僅以「防範金融風險」定為首要任務。然而，領導人早前開始轉口風，指「金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分」，有官媒亦透過頭版評論附和。



雖然沒有甚麼實質措施或政策出台，但最高領導人只是講一講，旋即為內地股民帶來無限憧憬，大舉入市，刺激滬綜指上周曾單日大升近6%，成交突破1萬億元人民幣。



之不過，講到「出口術」的表表者，應該非特朗普莫屬。他曾在去年聖誕節美股低迷的時期，化身財演，在接受傳媒訪問時唱好美股，指當時的估值處於便宜水平，是投資者入市良機。如果投資者願意聆聽總統寶貴的投資建議，觀乎美股隨後之表現，投資者應該賺到盆滿缽滿。



近期特朗普則又化身成石油分析員，在社交媒體上指斥目前油價過高，全球各國無法承受油價上漲，呼籲油組減價，令近期累升不少的國際油價隨即下挫逾3%。



特朗普憑藉其總統身份，將市場舞高弄低，做法根本同細價股莊家或大戶沒有太大分別。對於傳統的投資者而言，只會是一個悲劇，因為透過客觀的資料、數據或研究來作出的投資決定並不管用，投資者要估的，反而是一個人的未來言論。現在內地亦加入戰團，未來投資市場只會愈來愈波動，愈來愈難玩。



回說A股的前景，近日的表現無疑有點時光倒流，返回2015年大牛市的味道。然而，一個市場能夠健康發展，市場各方的參與者均需要配合。在筆者心目中，A股只是內地股民的一個「賭場」。領導人的一席話，便是重開賭場的意思，全國賭客當然蜂擁而至入場支持。



然而，一旦市場過熱，最高權力自然會出招冷卻，屆時又雞飛狗走，相信結果會與2015年那一次大同小異！



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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