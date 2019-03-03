曜熊理財：環球基金短期可續看好

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中表示，美朝峰會是上周全球的焦點，加上中美貿易談判有進展，道指於上周初急升，帶動環球股票基金向上，到周中才見獲利回吐。短期市場仍會聚焦於美朝峰會的結果及中美貿易談判的進展，預料本周大市會平穩向好。



雖然在美朝峰會兩國領導人都表現出真誠及努力不懈的態度，但結果是雙方仍未能簽署宣言，美國仍會繼續制裁。不過，特朗普指出峰會的對話是奠定日後成功的基礎，他亦向南韓及日本領導人說明峰會的成功，相信市場焦點很快便回到中美貿易談判的事件上。



華為事件受舉世矚目，華為創辦人任正非更一度開腔說感謝美國對他們公司的打壓，令到華為的5G技術就像被美國向全世界賣了廣告一樣，華為堅信就算沒有美國市場，也能在中國立足及健康發展。



今年美國仍然會有兩次加息的可能，中美貿易談判有望短期帶動股市向上，預期環球股市會跟隨美股發展，雖然兩次加息可能會對股市有直接影響，但預期環球股票基金短線仍有可觀的利潤。

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