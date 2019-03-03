鄺紫珊：今年重點布局亞股市場

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，年初至今，美國聯儲局貨幣政策逐漸轉鴿，帶動亞洲各國央行趨向製造緩和的資金環境。加上中美貿易談判有進展，讓全球投資信心回暖，國際資金重投亞洲市場，刺激亞洲股市顯著反彈。多個亞洲股市自年初都有逾一成升幅，包括中國、香港及泰國等。



近期亞洲各國央行的貨幣政策，似乎都有跟隨聯儲局轉為較寬鬆的方向。如印度央行宣布減息0.25厘，菲律賓、泰國、印尼等央行均維持利率不變，很明顯有關舉動與去年貨幣政策立場偏向收緊走向不同。事實上，維持寬鬆政策可為亞洲創造資金相對充裕的環境，並有助推升亞股。



另外，人民銀行年初宣布開始全面降準，並表示將以穩健的貨幣政策保持市場充裕流動性，及穩定市場利率水平，為疲弱的內地股市立即得到提振，A股更領升亞股市場。



至於印度股市，自結束去年的穩固表現之後，今年以來相對落後於其他亞洲市場。縱使受財報表現、大選不確定及喀什米爾衝突等影響，讓近期印度股市表現疲弱；但由於印度政府推出對中產階級的稅收優惠政策，並提供農村家庭更多補助金，這有助提升當地消費動力，也可望推升相關類股份表現。



投資者可透過亞太高息股參與，也可以多元化區域型基金布局亞股，以分散風險。不過，投資者要注意，大中華基金今年以來已強勁反彈，未來短時間可能觸發獲利沽壓並有調整壓力。若然中美貿易發展消息持續向好，而內地政策繼續支持市場穩定，再加上外資回流，可將有助中國與新興亞股延續反彈走勢。

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