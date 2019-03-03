陳健豪：高追英鎊欠值博率

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，自年初至今，一眾新興貨幣及亞洲貨幣隨着中美貿易關係改善而令避險情緒下降，均錄得不錯升幅，其中俄羅斯盧布已升值6.4%、人民幣亦升值2.8%而晉身頭十位，英鎊兌美元亦一洗去年頹風，升值2.6%排左第十位。



英國首相文翠珊已經向國會議員提出，一旦在3月12日前其再次修改過的脫歐協議仍然不獲通過，就會在之後一日，即3月13日由國會對無秩跌序脫歐、即硬脫歐進行表決。當然，在IMF國際貨幣基金組織、英倫銀行等各大機構事先張揚英國一旦出現硬脫歐，經濟無可避免陷入衰退、失業率大幅上升、樓價大幅下跌等驚嚇後果，預期國會支持硬脫歐機會不高，始終都需要向選民交待。所以一旦這次同樣遭否決後，則於3月14日、即脫歐死線前兩星期前就需要再次對延長《里斯本條約》第50條即推遲脫歐日期作出表決。



早前文翠珊對此方案態度仍相當強硬，不過隨着日期一天一天過去，其立場已經出現軟化，願意由國會決定最後結果。雖然她仍堅持即使推遲脫歐買更多時間，不過不會超過6月底，但對市場來說就正如筆者早前分析，指除非出現硬脫歐，否則市場對在1.30下方才沽空英鎊意欲不大，要知道2018年英鎊從高位1.43下跌至1.24水平，正正反映有關硬脫歐的擔憂，因此市場反而認為一旦交由國會表決，出現硬脫歐的機會就大大減低，直接刺激英鎊升至1.32上方並創下5個月新高，亦引證筆者早在年初就提到隨着首次在國會遭到否決時，即市創下的1.2670低位，未來一季英鎊交易區間將上移至1.27至1.33水平的看法。



技術上，英鎊兌美元已大大改善其弱勢，1.267至1.277的支持區在2019年已不能失守，雖然現價距離此區仍相當遠，不過失守此位將可視之為中線英鎊兌美元的牛熊分界線，跌穿此支持區未來英鎊走勢將慘不忍睹。目前在1.32水平再高追英鎊同樣有欠值博率，預期未來將重新測試去年6月至9月的阻力區1.330至1.336水平。

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