鄭勤龍：德信中國負債率屬偏高

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，在年初爆發的內房股災，至今仍歷歷在目。然而，日前在港上市的德信中國(02019)，是年又能否得到2019年的太歲眷顧？



據資料顯示，德信是由胡一平先生在1995乙亥年於浙江省湖州市創立，其主要業務是專注於住宅物業和綜合用途物業的開發。近年德信的業務在急速擴張下，不但成為了浙江省和長三角地區的領先綜合型房地產開發商，而且在去年更被中國指數研究院授予了中國房地產百強企業的稱號，排名在第63位。



在招股書中，公司表示，此次募集資金的60%將用於現有房地產專案的開發，30%將用作土地收購，10%將用作一般公司及營運資金。



浙江省發改委表示，浙江省推進長三角一體化發展行動方案已啟動編制，預計於上半年出台。政策利好條件下，浙江企業將獲得更多發展機會。



據資料顯示，2017年末長三角地區的土地面積僅佔中國土地總面積的2.2%，而其常住人口和GDP分別佔全國總人口的11.7%和200%。在德信目前開發的項目當中，就有八成以上位於浙江省內，分別在杭州、溫州、湖州擁有28個、26個及18個項目，因此，若然能和日後所推行的利好政策配合得宜，相信必然能夠受惠。



然而，投資者亦不能忽略，儘管德信擁有長三角較優質的土地儲備，但近年房地產的銷售普遍放緩，雖然公司近年業務迅速增長，但相對地亦令其外部借款有所增加，因此在資金的回籠壓力上，仍然會是德信在未來要面對的挑戰。



據招股書顯示，2015年、2016年、2017年以及2018年前三季度，德信淨資本負債比率分別為278.7%、435.2%、275.7%以及192.6%。雖然淨資產負債率在2018年已大幅下降，但相對於多數內地房地產股而言，仍屬同業偏高水平。



據資料顯示，2019年第3季是房地產債償還壓力的高峰期，而由於德信創立於乙亥年，是年己亥年犯本命年太歲，因此投資者在部署入市前，亦務必要注意風險上的管理為上。

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