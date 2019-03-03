御峰理財：如何規劃退休預算？

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，香港人的平均壽命愈來愈長，政府估計，到2066年，男性及女性平均壽命分別升至87.1歲及93.1歲。不少打工仔都期望早日退休，炒老闆魷魚，但有多少人曾認真計計數？今天便跟各位討論一下。



據政府統計處的住戶開支統計調查顯示，退休夫婦家庭於2015年的每月平均開支，由最低四分一組別至最高開支的四分一組別，分別為6,600元、13,300元、19,700元及38,300元。然而，上述金額是包括自置物業住戶的估算租金，若剔除估算租金，每月開支可減少約35至60%。



以上是香港的客觀情況，讀者也可以利用網上的「退休計劃計數機」，檢視自己的退休計劃是否可行。運用計數機涉及不少假設，當中較不確定的包括預期投資回報率及預計未來通脹，以及生活開支等。



至於退休人士的主要收入來源，分別為儲蓄及投資、政府援助、強積金資產及家人供給的生活費。綜觀上述四個收入途徑，有兩個來源與理財相關，反映理財知識的重要。



除了開源，節流同樣重要。保險是對沖風險的產品，但退休人士未必需要每種保險產品，特別是人壽保險，因為人壽保險主要是為了對沖家庭收入支柱的逝世。



此外，由於老人家病痛較多，加上醫療開支金額較大，對整個退休預算影響深遠，故此宜預留多些預算。可是，不少人未能分清醫療及危疾保險的分別，在此簡單說明一下。



醫療保險採取實報實銷的賠償方式，而危疾保險則提供一筆過賠償，後者主要針對指定疾病，值得留意的是，消委會曾指出不同危疾保險計劃對所包含的癌症，以及定義原位癌及初期癌症皆有所不同。因此，投保人是否獲得賠償，須視乎條款。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

