潘梓生：鉑金值得候低買入

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，筆者在2月初提及今年鉑金因其替代鈀金功能，以及貴金屬表現良好，鉑金有望追落後而於今年跑贏大市。鉑金在2月累計升超過6%，從低位更一度於兩周內急升逾一成。由於短期基本面並沒有出現太大變化，鉑金急升後不但超買，價格也已逼近重要阻力區域，短期回落機會逐漸增加。



另外，由於美國第4季度GDP增長好過市場預期，刺激美元回升，導致金價繼續下跌，可能令鉑金近期超買回落後繼續受壓。因此，暫時鉑金價格應難以突破880美元。不過，在鈀金持續創下歷史新高之際，將繼續為車廠強化誘因，將新車的催化器原料由鈀金轉至鉑金，並令鉑金需求持續增加。因此，鉑金在超買回落後，將是更好價格購入鉑金的時機。



技術上，現時鉑金價格受阻於880美元的大阻力區，短期將先行於880美元以下稍作整固。投資者可待鉑金回落至前次低位約855美元逐步購入鉑金，若鉑金能夠成功突破880美元，價格將有望重上900美元甚至更高，以追回鈀金及鉑金每安士近700美元的差距。

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