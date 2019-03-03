1月MPF增長5%　不鼓勵短期頻轉基金組合

強金局主席黃友嘉在網誌撰文稱，市況波動，連帶強積金(MPF)亦受影響，由2017年12月的年率化回報由4.8%，跌至2018年12月的3.2%，仍高於同期1.8%的通脹率。



該局數據指出，2019年受惠股市向好，強積金在1月錄得5%增長，總資產重回8,500億港元水平，當中2,270億屬投資回報。



他表示，留意到一個現象，有供款人會因不明朗經濟因素而選擇較保守的基金，但他給供款人的「貼士」是切忌嘗試捕捉市場升跌，短期內頻密轉換基金並非最好的做法。



他解釋，投資市場變幻莫測，積金局不鼓勵供款人作短線投機，因為強積金是一項動輒長達三、四十年的長線投資，橫跨多個經濟周期，供款人須因應自己的投資目標及風險承受能力，按個人的退休需要，為自己的退休儲蓄及早作部署。

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