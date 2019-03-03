備戰星期一：3月開局　跟專家搵食

港股上周以整固為主，不過消息面都多，好似美國推遲中美貿易談判「死線」、美國與北韓未能簽訂「河內宣言」，以及MSCI明晟宣布將MSCI中國A股大型股的納入因子從5%上調至20%等。恒指上周五(1日)升178點報28,812點，全周計累跌4點，國指則累升79點跑贏大市，主板成交就日日都過千億元，乃近年難得的旺市！



踏入3月，預期市場將關注個股業績表現及中美貿易談判進展，散戶應該如何部署？不妨參考《東方產經》各專家就股匯以及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，年初至今，美國聯儲局貨幣政策逐漸轉鴿，帶動亞洲各國央行趨向製造緩和的資金環境。加上中美貿易談判有進展，讓全球投資信心回暖，國際資金重投亞洲市場，刺激亞洲股市顯著反彈。多個亞洲股市自年初都有逾1成升幅，包括中國、香港及泰國等。

【鄺紫珊：今年重點布局亞股市場】 https://bit.ly/2HcvAYw



2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，內地券商股一度成為炒作對象，主要由於近期內地投資氣氛改善，除可帶動券商的孖展及佣金業務收入外，自營業務亦有望受益。加上去年具低基數效應，均為行業帶來推升誘因。

【鄺民彬：券商股可待調整收集】 https://bit.ly/2TrPqWe



3、艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，技術上，英鎊兌美元已大大改善其弱勢，1.267至1.277的支持區在2019年已不能失守，雖然現價距離此區仍相當遠，不過失守此位將可視之為中線英鎊兌美元的牛熊分界線，跌穿此支持區未來英鎊走勢將慘不忍睹。目前在1.32水平再高追英鎊同樣有欠值博率，預期未來將重新測試去年6至9月的阻力區1.330至1.336水平。

【陳建豪：高追英鎊欠值博率】 https://bit.ly/2ElVTIE



4、俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄表示，講到「出口術」的表表者，應該非特朗普莫屬。他曾在去年聖誕節美股低迷的時期，化身財演，在接受傳媒訪問時唱好美股，指當時的估值處於便宜水平，是投資者入市良機。如果投資者願意聆聽總統寶貴的投資建議，觀乎美股隨後之表現，投資者應該賺到盆滿缽滿。

【趙文傑：市場被言論操控 徒添波動】 https://bit.ly/2Ucojf3



5、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，由於A股已明顯轉強，已完全修復去年10月的失地，並且有重拾升軌趨勢，情況將有利內險股的投資收益。

【葉尚志：A股轉強 內險股受惠】 https://bit.ly/2TdRSQU



6、東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，本周內地召開「兩會」，預期資金將會進入兩會行情的相關板塊。筆者估計，今年兩會或會進一步公布減稅降費、改善小微企業融資難及融資貴的問題、加大金融改革開放、推動家電及汽車等消費升級的政策。

【陳鳳珠：兩會行情 板塊尋寶】 https://bit.ly/2EIrBBm

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

