二手成交：嘉御山三房戶零議價　售2400萬

利嘉閣地產駿景園分行首席聯席董事蔡勉虹稱，市場新近錄得沙田嘉御山3座高層B室成交，實用面積約1,380方呎，建築面積約1,830方呎，採三房套連工人房套間隔，享有半複式特高樓底設計，座向東，外望可飽覽沙田市景。



單位開價2,400萬港元連車位放售，近日成功獲買家零議價承接，折合實用面積呎價約17,391元。



據悉，原業主在2006年3月以約1,896.8萬元買入，持貨約13年轉手，帳面獲利約503.2萬元，單位價值升幅約27%。



上述交易為該盤2月唯一一宗二手成交。屋苑現約有13個單位待售，最低「入場費」由約2,400萬元起，連車位放售。

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