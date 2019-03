美國總統特朗普於美國時間2018年3月2日傍晚(即香港時間3月3日早上)在其社交媒體Twitter帳戶留言,說:「貿易戰很好,很容易獲勝。(trade wars are good, and easy to win.)」距離他發文至今剛好一年,事實又是否如此呢?



就在一年前,美國宣布加徵鋼鋁關稅,為之後的中美貿易戰掀開序幕,各企業及農民皆憂慮貿易保護主義抬頭,令環球股市經歷了波動的一年。到了去年秋季,美國與加拿大及墨西哥達成近的貿易協議;上月則「放風」,有機會在今年3月中與中國簽訂新的貿易協定。



若以股市來看,美國標指在2018年3月2日收報2,691點,直至上周五(3月1日)收報2,803點,期間累升4.1%;中國滬綜指則在2018年3月2日收報3,250點,直至上周五收報2,994點,累跌7.8%。



匯市方面,美匯指數在2018年3月2日收報89.935,直至上周五收報96.527,累升7.3%;人民幣兌每美元則由2018年3月2日收報6.3454,直至上周五收報6.7064,累貶5.3%。



不過,在貿易差距方面,若以2018年3月美國開徵鋼鋁關稅起計,之後的11個月中美貿易差距並未收窄,美國出口至中國的貨品總值1,111.6億美元,佔美國海外總銷售額僅約7.2%;相反,中國出口至美國的貨品總值達4,934.9億美元。



特朗普打貿易戰「很容易獲勝」?或許未必。

------

