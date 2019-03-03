倒閉潮爆發？美零售業年初以來逾4300間商店擬結業

外媒報道，市場研究公司Coresight Research報告指出，由今年初至今，美國的零售企業先後公布削減店舖的計劃。據統計，全國目前總計有4,309間商店已經或將會結業。



就在上周，知名內衣品牌維多利亞公布，將於今年內關閉50間分店；時裝品牌Gap亦計劃在兩年內關閉230間分店；連鎖百貨公司J.C. Penney亦計劃在今年閉關18間分店及9個家具銷售點。



顧問公司J. Rogers Kniffen行政總裁Jan Kniffen表示，這種情況加劇了他對購物商場的擔憂。他指出，目前美國大約有1,200個大型購物商場，當中只有250個目前未遇上營運問題。他又認為，相比去年，今年將會有更多商店關閉。



根據Coresight的數據顯示，2018年共有5,524間商舖(包括分店)宣布關閉，較2017年時8,139間大減逾三成。

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