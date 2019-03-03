港股前瞻︰恒指上衝二萬九動力不足　宜待兩會後再部署

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，預期本周恒指走勢較為偏軟，上衝29,000點的動力不足，惟於28,200點會有支持。他解釋，由於中美貿易談判上「時好時差」；同時自2006年至今，兩會開會期間的恒指走勢，結果是6升7跌，且下跌的幅度比上升為大，因此值博率不高，相信市場亦較為觀望，待兩會完結後再作部署，故他認為現階段可鎖定部分利潤，先行「食胡」。



至於內地科創板細則出爐，溫氏認為，對港股利好有限，反而更會影響有意來港上市的獨角獸企業轉軚A股市場，形成「爭生意」的局面。



進入3月業績期，他稱，以已公布業績的公司來看，以業績表現遜色較多，因此要揀有往績及股息理想的股份。他建議投資者可繼續留意5G概念股、高息的公用股，以及憧憬兩會有消息帶動的基建及水泥股等。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒亦指，本周初有機會炒「兩會行情」，恒指有望跟隨A股上試29,000點的水平，不過預期兩會不會有重大好消息出現，加上中美間觀望情緒為主，故料周內恒指或見高位後回吐至28,500點的水平，似「假突破」格局，因此籲投資者不宜高追，反而趁高位作減持。



他補充，兩會期間，國策股或會借機短炒，可留意環保及新能源等板塊。

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