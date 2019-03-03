退休無憂︰80後草根男錢搵錢　36歲身家過億

出身基層家庭的80後吳民雄(Billy)，年輕時已下定決心，不做「窮忙族」，所以讀書時已開始搞生意，更成功賺取第一桶金。投入社會後，他的年收入更在10年間由百萬元急漲至千萬元，之後以錢搵錢方式不斷將財富增值，現時36歲的他身家已過億元，過着半退休生活，堪稱人生勝利組！



Billy出身草根，自小在屋邨長大，幸好獲姑媽支持，為他申請綠卡移居美國讀書，首年學費需動用全家的積蓄，其後日子則靠自己工作賺學費。他稱，當年除繳交學費外，亦要應付其他開支如養車費用及租金等，因此要做多份賺錢，先後在珍珠奶茶店、餐廳及咖啡店打工。「與其話做兼職賺學費，不如話我係全職工作，兼職讀大學！」在大學主修資訊科技的他，由於期間不斷打工，所以最終花了差不多6年才完成學位課程。



●打工難致富 決創業發圍

大學征途比人長，他心知未來一定要更努力工作，才可追上他人步伐。畢業後，他曾在一間公司工作，負責銷售卡拉OK咪高峰，透過網上銷售平台與美洲及中東地區接洽。



該咪高峰內置一萬首歌，並能與電視機連接，當年極受歡迎。那時他成功獲取多張訂單，部分金額高達數十萬港元，因而成為公司「跑數王」。心想佣金會頗和味，誰知老闆只給他3,000美元(約2.34萬港元)作酬勞，他頓時覺得成世打工難以致富，想發達必須創業。



●美國賣雜貨賺第一桶金

於是他在eBay開設網店，其後更走到美國的「大笪地」市場叫賣，而出售的產品多元化，當中包括汽車相關、束髮圈，甚至連Roller鞋也有。他分享入貨賺錢的經驗，例如在內地買入束髮圈，每個批發價為2毫人民幣，之後在美國以10美元3個賣出，利潤極高。憑着努力，他在美國成功獲得人生第一桶金，並將資金儲起，部分則買入香港藍籌股作投資。



在美國的事業發展順利，本應未有回港的打算，惟一個「孝」字令他在2007年回流香港重新起步。他父母早年離異，他一直掛念居港的母親，希望回港買個安樂窩與母同住，陪伴左右，所以後來放下美國的生意返港。抵港兩周後，他就極速上車，繳付60多萬元首期買入荃灣麗城花園一個實用面積逾600方呎的單位。



「其實喺嗰度買樓都係因為媽咪，佢Best Friend都係住同一個屋苑，咁佢哋咪有伴囉！目標明確，所以好快就扑錘，諗起落大訂嘅時候仲未夠現金，要沽咗啲中國人壽(02628)，當時股價50幾蚊，仲覺得沽得早，估唔到原來係高位沽貨！」



●任險企總監 年收入千萬

完成為母親買入安樂窩的目標後，吳民雄決心在港闖一闖，因認為打工難以發達，不選擇有固定薪酬的工種，寧願進軍以佣金為主要收入來源的保險業，並利用多年來在美國累積的人脈發展事業，又大力開拓內地市場。他雖於2008年金融海嘯時入行，但仍能在淡市中發圍，一年後年收入已跳升至百萬元，更不用5年便由一個普通「保險佬」，變成坐擁數百人團隊的總監，年收入急升至逾千萬元。



他事業家庭兩得意，只花上十年時間就達標，而對他來說，甚至在數年前已賺夠。保險銷售方面如今已由團隊負責，他毋須外出見客，亦能年收千萬元，過着半退休生活，享受家庭樂。事實證明，即使起步比同輩遲，但只要朝着目標發力，定能破紀錄跑贏！



他認為，退休的定義為財務自由，毋須為錢煩惱，理想退休生活是可以環遊世界，而香港仍會是其大本營，但有時可旅居外國，例如美國NBA球賽開季期間就到美國，「想去邊就即刻出發」。兩夫婦早有能力享受這樣的生活，惟他認為離真正退休仍有距離，因每天也是新的學習天。



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【投資馬國商廈蝕匯價】

吳民雄坐擁的資產以億元計，但原來他現時在香港竟是「無殼一族」？他所購入的荃灣麗城花園單位早在2017年時以600多萬元沽出，較買入價大賺逾1.5倍，隨着近年樓價癲升，他認為其他市場比起香港更具升值潛力，但若不熟悉該地區市場，則切勿隔山買牛。



數年前，他率先在深圳購入多個物業，其後又斥800萬馬元(約1,544萬港元)與友人合資，在馬來西亞旺區購入地舖及整幢商廈。不過，他表示，雖然兩個地區的物業大幅升值，惟匯價大蝕，故至今帳面仍蝕25%。



他建議，若以合資方式投資，大家要協商，選出一位決策人，無論是買貨或沽貨亦由同一人決定，其他人不得異議，若不同意這個「遊戲玩法」，便不能參與合資，否則便會影響效率甚至回報表現。



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【港舖摸貨曾勁賺 目前拒買樓】

吳民雄明白要賺大錢，就必定要「錢搵錢」。他決定進軍物業市場搵銀，當中涉足商舖投資，先後在香港及澳門買入多間店舖，當年政府尚未推出「雙倍印花稅」，因此能在短時間內轉手獲利。



回想最「快狠準」的一役，則是西營盤水街地舖的交易，當時由簽署臨時合約至落大訂期間售予另一買家，以10天時間摸貨賺10%。而隨着政府推出多項政策打壓樓市，他認為香港樓市已「無肉食」，故未有再沾手本地樓市。



對他而言，現金流十分重要，故他現時一家四口每月以逾5萬元租住九龍站豪宅單位，未有置業，又指居住的屋苑同類型單位市值近3,000萬元，如果購入，計及管理費及差餉後，租金回報不足兩厘。他最近正另覓新居，有意租入同區複式單位。



與其將一大筆資金投放在磚頭，他寧願將資金買入美國企業債券基金，撇除基金價格變幅，年收息約7厘，每月收息可達逾10萬元，以利息收入來養租。另外，他又懂得分散投資，其中股票佔比約三成，但僅買入股王騰訊控股(00700)。

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