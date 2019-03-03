【深度解構】特朗普暗示「弱美元」　股市即將變天？

投資者要當心，環球金融市場或變天在即，港股升浪可能進入新台階，惟風險亦會大增！事緣美國總統特朗普周六(3月2日)暗示，不想看到目前的「強美元」，意味着美元可能會重啟跌浪。



回看美匯指數在2018年3月2日、即他說：「貿易戰很好，很容易獲勝。」時，收報89.935，直至上周五(3月1日)收報96.527，期間累升7.3%。



【特朗普說了甚麼？】

外國傳媒報道，他在周六(3月2日)明言，美元太強了！他說：「我是想強美元，但想要的強美元是要對國家有利，並非強勢到令美國無法與其他國家做生意。」他明顯是對目前的美匯指數不滿。



他更狂轟美國聯儲局有位「紳士」喜歡加息、喜歡量化緊縮(即「收水」)，以及喜歡強美元。雖然他未有開名，但相信茅頭直指聯儲局主席鮑威爾。



特朗普說：「(美國)基本上沒有通脹。你可以想一想，如果我們從沒有加息、如果我們沒有採取量化緊縮，情況會怎樣？如果我們沒有談論量化緊縮，把錢從市場抽走，將會令美元稍為下跌。」



他認為，美國當前的繁榮是前所未有，但全球經濟巨大的下行壓力，令美國很難保持繁榮，而聯儲局不斷的加息政策政加深了有關風險。



聯儲局將於3月19至20日舉行議息會議，目前市場已料維持利率不變，唯一變數是聯儲局會否宣布何時停止「縮表」(即特朗普所說的「量化緊縮」)。如今特朗普再度發炮，或許投資者很快就會看到聯儲局加快落實停止收水。



【重演2018年1月？】

事實上，特朗普政府不是第一次暗示要美元轉弱。回看2018年1月25日，美國財長姆紐欽在達沃斯世界經濟論壇上表示，「弱美元」有利美國經濟、刺激貿易，打破了美國政府一直以來的強美元主張。言論一出，美匯及美債受壓，資金湧往美股，刺激3大指數在1月26日創下當時的歷史新高，亦是目前港股的歷史頂部。



不過，由於「弱美元」言論一出，惹起全球極大迴響，之後姆紐欽急忙澄清媒體斷章取義，強調長遠支持「強美元」，特朗普亦表態支持「強美元」。惟當時市場已有不少分析估計，姆紐欽是「試水溫」，特朗普是「假支持」。



【到了2018年7月...】

之後美股2月大冧市，特朗普又聲東擊西搞貿易戰，轉移了「弱美元」視線。惟在2018年7月，特朗普舊事重提。他在7月20日曾發表以下一番話，表面上是老調重彈，實際可能意義深遠。



他在社交媒體Twitter說：「聯儲局現階段的貨幣緊縮政策會損害我們所做的一切...美國應該要重奪之前因(他國)非法操縱貨幣和壞透的貿易協議而招致損失的東西。」最重要的是，他提到：「債務即將到期，我們正在加息，唔係嘛？」



他事前在7月19日接受外媒訪問時已表明，不會對加息感到興奮，希望停止加息及不要「強美元」。



【特朗普不是發神經】

當時不少人認為，特朗普只是按一貫作風「發吓神經」。不過，這是有客觀數據支持的。瑞銀當時就預警，根據評級機構標準普爾的數據，企業債務已創下6.3萬億美元的歷史紀錄。



該行表示，在如此龐大的企業債之中，大部分是採用「浮息」，即假若利率上升，將帶來沉重的利息負擔。更值得留意的是，很多債務將於短期或2021或2022年到期，意味融資成本一定會上漲。



結果聯儲局在2018年9月及12月再度加息，特朗普每次都表明極度不滿。在12月加息後，更有傳他想炒掉鮑威爾。



【下一步是...】

事實上，特朗普已意識到，若要美國企業安穩度過債務到期的高峰，就要穩定經濟增長。由於他已實行減稅力谷消費及投資，下個目標就是要改善貿易逆差，政策就是要推低美元促進貿易，尤其已要求中國保持人民幣匯價穩定。



【全球股市會癲升？】

往績顯示，弱美元往往有利全球股市，尤其是美元轉弱不是因市場預期美國經濟轉差令聯儲局要減息。一旦市場有此解讀，再加上中美達成貿易協議及聯儲局3月底宣布停止「縮表」的時間，全球股市就可能會進入「融漲(即最後癲升)」階段，情況猶如2010年至2012年，只是不知道頂位在哪裏。



不過，若出現任何癲升，最後的結局都不是好事...(本文附圖)

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