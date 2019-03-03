孖妹S檔案︰文理科出身　財金界點上位？

金融界，金錢世界！錢財來也匆匆，去也匆匆。而金融人都一樣，最近就有幾間銀行大裁員，究竟係市況唔明朗，業務縮細，抑或舊人被淘汰，金融界大換血？今期請嚟各界非金融出身嘅財金界高層，話你知金融人咩背景最吃香，以及其獨特生存之道。



【見識要夠廣 周身刀着數】

馮：恒基兆業地產首席財務總監 馮孝忠

●大學修讀科目：文學



彩兒：金融人做嘢係咪成日似打仗？



馮：喺金融界做前線係比較實際！例如交易員及銷售員等。幫公司賺到錢就留，幫唔到就走，工作唔Secure(無保障)。入得嚟做，就要食得鹹魚抵得渴。



Kitty：我咁細膽咪無行？



馮：唔係噃！失敗嘅交易員可能係成功嘅風險管理人員。金融業需要唔同專才，所以總有一份工啱你做。另外，唔好以為撈金融，一定精通數理，其實只有幾個崗位先對呢方面特別有要求，例如衍生產品交易員，要有量數分析底子：從事產品開發，要有純數或應用數學底子。而我就唔鍾意數字。



彩兒：你有文科底子，入商業銀行工作，係咪完全無難度？



馮：入到去都係遵從學徒制，你抵得諗做多啲，老細就會教多啲。至於晉升階梯，難一早計劃好，都要喺某個崗位做落，先知有咩好發展。若你於企業融資部做嘢，可考慮進修法律。



彩兒：你語文能力高，肯定有優勢！



馮：表達能力強啲，寫建議書企理啲。同埋我嘅普通話講得比Batchmate(同屆同事)好，有更多工作機會。內地銀行家嚟我哋銀行交流時，就由我去招待，講解交易室點運作，並分享交易嘅國際標準。



然而，金融市場千變萬化，識多幾瓣有好處。就以目前嘅政治市嚟講，若分析員唔了解中美歷史及政治氣候都幾弊。所以，我覺得香港嘅大學學科太職業化，目標為本；而外國金融人好多喺讀書時主修歷史、人文科學等，思維更廣闊。



彩兒：你能夠喺銀行界平步青雲，有咩竅門？



馮：唔好草率轉工，因要重新建立人脈，以及要得到上司重用，會花時間。另外，切忌為咗加薪，由大行轉去細行，因喺細行嘅工作經驗無咁珍貴。我都係原本諗住退休，無心插柳去咗地產界。



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【學管理情緒 抗金融危機】

黃：指數公司大中華業務拓展總監 黃聖融

●大學修讀科目：心理學



彩兒：你讀心理學，點解會涉足金融？



黃：心理學同科學相似，都係年輕學科，喺亞洲仍未成熟。大學畢業後，若要成為臨床心理學家，要讀兩年碩士課程，但當時我想即刻打工，所以就將心理學嘅專業當興趣，而唔係職業。



彩兒：你經歷過兩大金融危機，包括1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯，有無嚇親？



黃： 無！一直都安穩，無試過被凍薪。再者，我識管理自己情緒，枱頭貼住張紙，寫上處世態度：隨遇而安、隨緣而適、隨人相處、隨理說話、隨心自在等。



黃：坦白講，我喺職場打滾咁耐，一直都幸運。1990年畢業時，市況唔錯，商界機會處處，我加入全球最大嘅電子數據公司，佢似現今嘅Google搜尋器，為各行各業提供專業資訊。我多年嚟駐守上海，協助開拓內地市場。由於熟悉內地市場，所以帶挈我喺2008年搵到第二份工，即擔任指數公司大中華業務拓展總監，面對大中華地區客戶，為佢哋度身提供最合適嘅指數產品。



Kitty： 聽講你中途Take過兩年Break去湊小朋友，之後再返到職場，當時會唔會覺得吃力？



黃：停工但無停「學」，我有繼續緊貼時事，仲學埋揸車及法文。世界變得咁快，當然要終身學習啦。



彩兒：你哋幾位高層都有一個共通點，就係不斷增值自己，適應新環境！



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【搵圈內人交流有利入行】

王：中資證券行資深分析師 王昕媛

●大學修讀科目：生物化學



彩兒：讀理科但想做金融，個人需具備咩條件？



王：掌握新行業嘅知識，建立相關人脈，以及了解市場行為模式，缺一不可。仲有，宜同圈內人交流，互相學習及討論。此外，每日都要大量吸收新知識，然後自己分析，再寫低良好及差劣嘅市場行為，隨時溫故知新。



彩兒：你本身讀生物化學科，對投身金融業有無大幫助？



王：兩個範疇所需嘅知識完全唔同，但都需要高度專注力。



Kitty：金融行業運作好Chur，你有無後悔入行？



王：無喎！忙得嚟，好開心。金融業適合好學、肯接受新事物、唔鍾意做重複事情嘅人，啱晒我。我會留意新iPhone、華為摺疊手機等。問題天天都多，但我就係鍾意解決問題；唔當係壓力，而係動力。例如，提供投資建議畀某位客人，但之後卻令佢輸錢，被人質詢，咁就要理性分析早前所作判斷係啱定錯，再提供合理解釋。



Kitty：你覺得有能力自立門戶未？



王：暫時未，短期目標係鑽研A股及環球龍頭股。但將來或者會，開自己嘅投資公司。做老闆需要本錢、專業知識，以及強溝通能力等。學識點樣喺員工角度思考，係個新挑戰。



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【宜具數學底子 懂得分析佔優】

黎：時富金融優越投部顧問 黎永良

●大學修讀科目：理學



彩兒：我大學唔係讀金融，想入行係咪好難？



黎：喺大學讀咩科目唔緊要。我讀大學嗰個年代，無金融讀，只有專科或大路嘅科目可以選擇，但無阻我投身金融界。然而，我係數學及物理科尖子，接觸投資科學，好快上手。例如以圖表分析投資者心理狀態，了解羊群心理、Supply and demand(供應與需求)，以及大行嘅行為模式等，繼而作入市決定。



Kitty：聽聞個別大行出報告嘅目的，係想將某公司股價舞高弄低，從中獲利，若我都識係數據搵線索，就可以更精明入市！



黎：能夠將書本知識應用於日常生活，你識嘅嘢而人哋唔識，咁就有前途！我對生物學嘅認知，有助面對逆境。我讀四年班時，被車撞到重傷入院，瞓咗兩個月，成日問「受傷嘅點解係我？」其後，從生物學理論上學識有啲事唔係由自己掌控。例如，人體細胞入面有46條染色體，而唐氏綜合症患者第21對染色體就總會多咗一條。



彩兒：你睇嚟瓣瓣掂，點解會做金融？



黎：都幾講際遇，同埋啱唔啱自己性格。當年我係夠分數入讀醫科，但因公開試覆卷程序拖延，最後冇得報讀醫科。另外，我又有潔癖，又驚血，都係唔適合做醫生。之後我喺港大修讀理學士，主修當時最有「錢途」嘅石油化工專科。大約喺1979年時，政務主任(AO)月薪為4,000元，但喺跨國公司做石油化工分析，月薪有2,000美元(約1.56萬港元)。唔知係咪「唔係你財，唔入你袋」，我畢業時遇上石油危機，油價喺高位輾轉向下，入行薪酬縮水，故只好「放棄」所讀，加入滙豐。



黎：我好學不倦嘅性格，亦係我於金融界扶搖直上嘅其中一個關鍵。1980年時，我去內蒙等地探索，發現內地發展潛力驚人。我對內地加深了解後，個人思想受到衝擊之餘，亦增加自身競爭力，可以幫公司發展內地市場，故獲得高薪厚職，分別入職滙豐及雷曼兄弟。



Kitty：有咩動力令你喺金融界一直向前？



黎：除咗賺大錢外，別人嘅欣賞都令我好有滿足感，例如人哋真心讚自己有料，虛心聆聽分析。又或者我睇啱股市升跌，例如上年1至2月我已睇淡港股，之後果真嚟一個大調整，都令我非常開心。



彩兒： 畀啲貼士有意投身業界嘅同學參考吓！



黎：去考CFA(Chartered Financial Analyst，特許財務分析師)或者修讀金融碩士，上位會快啲。

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