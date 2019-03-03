市場或暫鬆一口氣！傳英脫歐非常有可能延至6月

金融市場或許暫不用憂心英國脫歐的問題。外國傳媒引述消息人士透露，愛爾蘭首相相信，英國脫歐期限「非常有可能」推遲至6月。較早前有報道指，英國國會或在3月12日投票決定會否推遲原定3月29日屆滿的脫歐「大限」。



另外，外媒又報道，西班牙政府已發表應急方案，建議為身處西班牙的英國公民保障權益，以換取本國公民在英國獲得同等待遇。



西班牙指出，如果英國最終「無協議脫歐」，政府有意向大約40萬名在西班牙生活或工作的英國公民提供一系列福利，包括居住權、為期21個月的免費醫療，以及社會保障福利等。



據了解，上述約40萬名英國人，已有大約30萬獲得西班牙合法身份，惟他們屆時需要更換身份文件。不過，要實施這方案，條件是英國政府要給予大約15萬在英的西班牙公民相同權益。

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