本周重要事件一覽！中國料披露經濟增長目標

本周是美股今年度「冬令時間」最後一周，由3月10日起將踏入「夏令時間」，股市開市及收市均提早1小時。以下為本周較矚目的全球經濟數據，為香港時間：



【3月4日星期一】

無重大數據公布



【3月5日星期二】

時間不定：中國或宣布2019年經濟增長目標

09：45中國公布2月財新服務業PMI，市場料53.7

11：30澳洲公布議息結果，市場料不變

23：00美國公布2月ISM非製造業PMI，市場料57.2



【3月6日星期三】

21：15美國公布俗稱「小非農」的2月ADP就業人數，市場料18.5萬

21：30美國公布12月貿易帳，將揭示當月對華貿易數字

23：00加拿大公布議息結果，市場料不變



【3月7日星期四】

03：00美國聯儲局公布經濟褐皮書

10：30中國公布2月貿易數據，包括進出口

時間不定：中國公布2月外匯儲備，一般是下午4時左右

20：45歐央行公布議息結果，市場料不變

21：30美國公布每周新申領失業救濟人數



【3月8日星期五】

10：00美國聯儲局主席鮑威爾發表講話

21：30美國公布2月非農就業數據，市場料增職18.5萬

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