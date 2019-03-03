【專訪】網龍教育業務擬美上市　籌31億

網龍(00777)近年積極發展網上教育業務，副董事長梁念堅接受《東網》專訪時表示，教育板塊業務可以隨時分拆上市，而內部亦有分拆上市的時間表，但最主要視乎市場環境而定。基於投資者對相關板塊的熟悉度，該公司傾向教育業務赴美上市，料集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)。



該公司的網上教育業務覆蓋教學硬件、軟件、平台等，包括智能化黑板、教學應用程式、教育平台，當中部分結合擴增實境(AR)、大數據等科技使用。



梁念堅坦言，網上教育業務作為新經濟行業，現時尚在投入階段，將主力集中擴大用戶量。而開支主要來自併購，「買嘅都係新技術，做新技術的公司，發展初期係好難賺錢」，教育行業的市場機遇龐大，認為要作長遠投資。



他續指，併購能快速進入海外市場，將視乎機遇繼續併購，主要考慮目標公司的用戶量、課外教育發展及內容等，亦會着重目標公司的業務及技術，包括人工智能(AI)。由於公司現時沒有債務，亦有一定的自有資金，若日後有資金需要，可透過貸款、發債等不同融資渠道解決。



在教育業務上，美國為集團最大的市場，中美貿易摩擦對該公司的影響較大。梁氏解釋，現時部分產品被徵收額外10%關稅，倘加至25%會「捱唔住」，屆時會將硬件在中國的生產線遷移至墨西哥，但有關的生產成本會上升3至4%，料能將部分成本轉嫁至客戶。



●雙線發展 續開發網遊

雖然致力發展教育業務，但網龍亦未放棄網上遊戲部分。梁念堅指，「有人話我哋轉型，其實唔係，我哋係雙向發展」，強調會平衡兩方面業務。公司「DNA強於做遊戲」，有關資源如場景資源、虛擬實境(VR)、AI等，可結合教育共同發展，現有一款教育遊戲已推出市場。



內地早前停止審批遊戲，梁念堅指，由於沒有新遊戲可推出市面，整體對集團的影響甚微。他又透露集團有多個遊戲存備，現有數個遊戲已取得批准。

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