利時集團擬購汽車交易平台及物業　涉25.8億

利時集團控股(00526)公布，擬收購Robust Cooperation Limited全部已發行股本，代價25.85億港元。



Robust Cooperation旗下從事提供與平行進口汽車交易平台有關的配套服務，主要業務營

運為買賣及銷售進口汽車，以及經營位於中國天津市的多個汽車展銷廳，展銷廳面積逾40,000平方米，共有超過1,000個展覽車位，其亦與超過200個汽車經銷商合作。



另外，亦擁有兩處位於中國天津市的物業，分別為天津濱海新區天保大道188號，建築面積28,568平方米，以及天津濱海新區天保大道86號，建築面積42,302平方米。

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