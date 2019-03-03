新盤UPDATES︰啟岸最快周一加推　LP6累售1745伙

樓價回穩，新盤市道持續暢旺，周末兩天連錄成交，發展商亦對後市充滿信心，表示認購反應理想，未來加推單位將有提價空間。



●匯璽單日沽6伙 套現逾2億

新鴻基地產(00016)的西南九龍兩期項目，單日連沽6伙，套現逾2.61億元，其中成交價最高為月鑽匯11樓B室，成交價5,104.17萬元，呎價30,025元，其餘單位成交價介乎3,178.08萬至4,843.72萬元。



●柏蔚山兩房戶逾2000萬沽

新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山沽出1座29樓H室兩房戶，實用面積617方呎，成交價2,032.1萬元，呎價32,935元。周末兩天錄三宗成交，合共套現近半億元。項目由開售至今，累售502伙，佔可售單位逾80%，套現逾118億元。



●內地客畀辣稅購珀御

祥益黃文樂指，屯門珀御低層M室，實用面積470方呎，內地客為方便子女在港上學，以682萬元承接單位，呎價約14,511元，另付買家印花稅及15%新住宅從價印花稅合共逾200萬元入市。



●新盤部署：啟岸收逾900票 最快周一加推

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，集團旗下紅磡啟岸認購反應理想，至今已錄逾900個登記，即較首張價單超額認購逾7倍，預料今晚可達1,100至1,200票，估計周一(3月4日)加推新價單，將提供一至兩成單位，並涵蓋各個戶型，預期有加價空間，惟加幅會克制，最快周末或之前開售，將設大手買家組別。



他表示，預算樓盤呎租達50至70港元，入票者中，投資客比例佔30%。地區方面，則以九龍客為主，另亦有不少跨區客。他預計，未來半年樓價有上升空間，而市場對細單位需求大。



●LP6累售1745伙 佔推售單位9成

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，2月份單月售出80伙，而截至今天（3月3日）累售1,745伙，佔已推出單位的約9成，套現近130億元。



發展商表示，將因應市場需求情況，考慮推出更多單位應市。



●朗城滙周末兩天沽12伙 套現逾9800萬

華懋集團旗下元朗朗城滙，單日再沽6伙，涉資約4,940.65萬元，本末兩日共售出12伙，合共套現9,846.1萬元。



該公司銷售部總監吳崇武表示，受惠於樓市小陽春，周末睇樓量激增，成交不斷，集團正積極考慮加推單位應市。

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