【地產專訪】紀惠湯文亮：爆煲論成過去　惟仍睇淡樓市

樓市去年中開始下滑，數年前提出細價樓爆煲論的紀惠集團行政總裁湯文亮認為，市場已有防範警惕，爆煲論已是過去式。而近期樓價雖回穩，但他仍睇淡後市，實際走勢要看發展商推盤取態，估計整體樓價今年下跌8至10%。



湯文亮指出，2015年提出爆煲論後，樓價在數月間下跌一成多，不過，到了2016年市民開始「啱價就買」，直到去年8月跌市前，已升價三成。樓市經過多月下調，近期氣氛有改善，市場普遍指出是購買力積聚，令市場有小陽春。



●現時非上車好時機

不過，他指出，地產商推盤並沒有足夠信心，以低價推出或有理想銷情，但若以市價銷售，最終反應不佳，就會令人覺得該樓盤「無人買」，故大家都按兵不動。估計樓價仍會向下，納米單位今年樓價下挫20%「走唔甩」，同時目前並不是上車時機，愈遲買樓愈好。



他認為，現時樓市危機來自較細小的樓宇，因為買家選擇該類單位，原因是樓價較低，加上首期不足，打算先上車慢慢再部署換樓，但細單位在市場上轉售較為困難，特別是納米單位。回顧過去，細面積單位樓價往往跑贏大市，個別呎價更可媲美豪宅，只是售價較低令市民可以上車，值不值得就真的見仁見智。



湯又指，時至今日，市場發覺納米樓真正用途並不踏實，入伙前還有憧憬，收樓後「家具都唔知擺邊，唔好話住一世，十年八載都唔得」，最後更可能變成「儲物屋」，平買貴用並無意思。不少業主持貨屆滿辣招期就出貨，更有部分要蝕使費，反映細戶樓價近年的三成升幅，最終變回「零」，連個別發展商都不看好。



事實上，樓價相比去年高位已回落一定幅度，對於現時是否置業良機，他認為不需要急，因為還有很多樓盤會推出。同時，公營房屋也不失為好選擇，資助房屋質素已提高不少，不像過往與私樓有較大差別。



他表示，「不希望看到年輕人為了層樓太辛苦，自己亦不是成日唱淡」，又提醒市民有能力買樓無問題，但無能力就只是買筆債。



●供應少推升 籲撤SSD

湯氏又稱，樓價不斷上升主因是供應不足，而政府其實已在這方面訂下不少大型計劃，方向正確。不過，作為有盈餘的城市，不是派錢就可解決問題，要有長遠目標，供應要有持續性，不能有些微下跌便叫停。



至於政府近年亦推出不少樓市調控措施，包括推行三辣稅。他指出，其中額外印花稅(SSD)應要撤回，因為有些買家心急上車，買樓後卻供不起，應給這類做錯決定的人逃出生天。



他不擔心會令炒家重現市場，因為保留買家印花稅(BSD)及雙倍印花稅(DSD)，已有足夠阻嚇性。被問及會否有買家以首置名義不停短炒，他指「得一個名，一年炒三次都唔驚，每次都要畀稅，咁叻你都抵賺啦。」

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