樓價UPDATES︰嘉御山零議價2400萬售出

二手市況升溫，業主叫價態度進取，沙田嘉御山三房單位，零議價下連車位售2,400萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌南豐新邨10座中層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，原以16,000元放租，及後減租200元，以15,800元獲承租，實用呎租約40.4元。



●北角金龍大廈B座高層4室，實用面積約1,143方呎，三房連房設計，附一車位，於日前以2,118萬元成交，實用呎價約18,530元，該行上月錄得兩宗成交。



●北角仁寶閣高層B室，實用面積305方呎，兩房間隔，獲區外上車客以520萬元承接，實用呎價17,049元。



●北角康明苑低層B室，實用面積1,457方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,200萬元承接，實用呎價15,100元。



●薄扶林華亭閣中層A室，實用面積1,882方呎，買房連套房間隔，享海景，以4,050萬元易手，實用呎價21,520元。

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九龍區

●九龍城豪門高層C室，屬三房連套房間隔，引用家承接換樓，成交價約1,300萬元，實用面積815方呎計，折合呎價約15,951元。



●將軍澳領都2座左翼高層C室，三房間隔，望山景，業主以約18,500元放租1個月，區內客議價後獲減價1,000元，以17,500元承租，實用面積733方呎計，折合呎租約23.9元。



●九龍塘雅士花園2座低層F室，三房套房間隔，另設工人房，買賣雙方議價後，最新以1,550萬元易手，實用面積924方呎計，折合呎價16,775元。



●大角咀奧坊•曉岸2座中層E室，望少海景，屬開放式間隔，實用面積約203方呎，以460萬元放盤3個月後，獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約440萬元成交，實用呎價約21,675元。。



●奧運站維港灣3座低層C室，三房套連儲物室間隔，廚房改為開放式，剛以1,350萬元易主，實用面積703方呎計，折合價約19,203元。



●西南九龍帝峯‧皇殿6座中層B室，開放式間隔，以750萬元放盤數個月後，議價後減價15萬元，同區客以約735萬元購入，實用面積301方呎計，折合呎價約24,419元。



●西南九龍帝峯‧皇殿6座低層B室，實用面積301方呎，開放式間隔，望樓景，以735萬元沽出，實用呎價24,419元，原業主持貨8年多將單位轉售，帳面獲利307萬元。



●長沙灣美寧中心B座低層6室，實用面積264方呎，原則兩房間隔，望內街景，獲上車客以420萬元承接，實用呎價15,909元。



●長沙灣宇晴軒3座高層B室，實用面積441方呎，獲同區客承租，月租18,500元，實用呎租約42元。



●荔枝角美孚新邨1期百老滙街24號中層A室，實用面積1,389方呎，凸海四房戶間隔，以2,275萬元手，實用呎價16,379元，做價創屋苑歷史次高，新買家為區內分支家庭客，見同類單位罕有放盤，睇樓後短時間決定購入，代理亦遠赴神州送訂。



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新界區

●沙田嘉御山3座高層B室，實用面積約1,380方呎，三房套連工人房套間隔，享有半複式特高樓底設計，開價2,400萬元連車位放售，近日獲買家零議價購入，實用呎價約17,391元。



●青衣翠怡花園3月首三天暫錄3宗成交，其中6座高層C室，實用面積365方呎，兩房間隔，叫價600萬元，最終零議價易手，實用呎價16,438元。



●馬鞍山翠擁華庭3座高層C室，實用面積819平方呎，三房連套房間隔，開價約1,050萬元，議價後以968萬元易手，實用呎價11,819元。



●馬鞍山翠擁華庭7座高層C室，實用面積858方呎，三房兩廳間隔，享山景，原開價1,000萬元，放盤6個月，減價20萬元，成功以980萬元沽出，實用呎價11,422元。



●上水中心3座中層A室，實用面積351方呎，兩房間隔，以528萬元成交，實用呎價約15,043元。



●元朗朗景臺2座低層D室，實用面積約668方呎，套三房兩廳間隔，外望街景，原開價690萬元放售，經議價後微減約10萬元或約1.4%，最終以680萬元獲承接，實用呎價約10,180元，屋苑現時約有3個放盤，最低入場價由約650萬元起。



●天水圍居屋天頌苑G座高層6室，實用面積650方呎，三房間隔，外區客因親友居於附近，可以幫忙照顧子女，決定以13,200元即睇即租，實用呎租20.3元。



●天水圍居屋天富苑H座低層5室，屬康和式三房套房間隔，於已補價自由市場以550萬元沽出，實用面積650方呎計，折合呎價8,462元。



●屯門市廣場1座中層F室，實用面積337方呎，兩房一廳間隔，區內客「不睇樓」承接，並獲減價10萬元，成交價470萬元，實用呎價13,947元。



●屯門海翠花園3座中層C室，實用面積521方呎，兩房一廳設計，一名區內客有自住需要，見銀行估足價，能承做高成數按揭，決定以535萬購入上車，實用呎價10,269元。



●屯門叠茵庭7座中層H室，實用面積381方呎，兩房間隔，去年8月放盤，叫價595萬元，期間多次減價，累減80萬元，最終以515萬元沽出，實用呎價13,517元。



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