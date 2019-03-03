美股3大指數低位回彈兩成　3月表現關鍵

隨着美國股市上周五(3月1日)做好，3大指數已由去年12月24日收市低位回升兩成，技術上可謂擺脫了熊市憂慮，所需時間為46個交易日。其中，道指累升20%；標指累漲20.7%；納指累飆25.4%。



至於3月市況會如何？有數據顯示，由1950年起，標指3月平均升1.2%；過去20年，3月平均揚1.7%；過去10年，3月更平均漲2.4%。若以過去10年表現看，是全年表現第2佳月份，僅次於7月。



投資者除了關注3月股市升跌外，更須關心股市會否戲劇性地大跌，並跌穿去年低位。根據上世紀著名的美國華爾街前輩Lucien Hooper過往的分析，一旦美股在2019年首季跌穿了去年12月的低位，投資者就要小心，因為歷史顯示，這是十分不祥的噩耗！回看道指去年12月26日創下21,713點低位，上周五(3月1日)則收報26,026點。

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