高盛及摩通唱好中國股市　或仍有4%上升空間

外國傳媒報道，中國A股2019年有好開始，或許升浪仍未完結。除了滬綜指、深成指，以及創業板指數外，外資較關心的滬深300指數今年以來已累飆25%，人民幣兌每美元亦累升逾2%，美國華爾街大行高盛及摩根大通仍然唱好有上升空間。



高盛於周六(3月2日)指出，看到中國股市仍有適度及多元的擴張空間，如果貿易戰繼續傳來好消息，中國離岸股票(即A股以外的中國股票，主要港股)料平均有4%再升空間，與中美貿易戰相關的股份將會跑贏，例如耐世特汽車、瑞聲科技、金斯瑞生物科技等；受惠於人民幣升值的股份亦值得留意，例如深圳國際控股、中國奧園。



摩根亦表示，中國股市料有再上動力，但會以較慢速度上揚，主因是政府政策會提高下半年經濟增長及企業盈利。當中，中國股票較人民幣更值得增持，農業股表現或跑贏基本金屬股，例如大豆及鋁價仍然較低，相關股份有望跑出。

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