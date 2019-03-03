【獨家專訪】恒指公司黃偉雄︰國指優化　紅籌民企勢倍增

恒生指數公司由今年6月起逐步增加國指中的紅籌及民企成分股數目，恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄預計，今年內紅籌及民企成分股數目會由現時10隻增至約20隻。自改革國指後，追蹤該指數的期貨及期權產品成交量亦有所增加。



恒指公司早前公布進一步優化國指，現時指數中的紅籌及民企成分股數目被固定為10隻。今年6月開始，會分三階段逐步移除有關上限，紅籌及民企成分股數目將因此增加，但國指成分股總數仍維持在50隻。



黃偉雄接受《東網》專訪時表示，去年11月進行優化國指諮詢時，市場反應比預期正面，認為國指有需要再加入更多紅籌或民企股，因為近年新上市的主要為民企，或預期未來上市的多是民企。



恒指公司初期本建議今年6月先加入5隻紅籌或民企股；9月再加入5隻紅籌或民企股；直至12月後，H股與紅籌或民企股再無固定數目。不過，在諮詢時有意見認為，市場變化很大，如每次調整時都加入5隻紅籌或民企股，但H股同時也可能有剔出或加入的變動。為了減低調整時對市場的潛在影響，最後恒指公司決定，於6月及9月調整時，每次成分股(包括H股、紅籌及民企股)變動數目將限制為最多5隻。



至於為何將每次成分股變動數目上限定在5隻，他解釋，首次國指優化時，一次過加入10隻紅籌及民企股，市值都是較大，故要按權重分五個階段逐步加入。但當再次優化時，加入的紅籌或民企股市值已不是很大，若再按權重上限加入意義不大，故決定以加入的數目來限制，預計屆時的換手率在2至4%，比較適合。



●市值覆蓋率料增至56%

被問及H股與紅籌及民企成分股比例在「30、20」是否理想時，他表示，恒指公司並不聚焦在有關比例或有多少隻紅籌及民企股加入，而是看國指的代表性。國指在未加入紅籌及民企股時，市值覆蓋率只有約26%。在今年12月完成優化後，預計市值覆蓋率會增至約佔56%。



他續指，今年12月國指調整完結後，整個國指優化計劃已暫告一段落。



●改革帶旺相關產品成交

被問及改革國指後對相關投資產品的影響，他指將來的影響未知，但自從2017年國指改革後，國指的期貨及期權成交增加。



數據顯示，2017年國指及小型國指期貨的總成交量約有2,900多萬張，2018年已增至3,800多萬張；2017年國指及小型國指期權的總成交量約有1,900多萬張，2018已增至2,400多萬張。

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