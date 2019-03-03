沈振盈：再現變數　市況更反覆

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，特金會反枱，市場沒有太大反應，但對於一心要攞諾貝爾和平獎的特朗普來說，內心自然滿不是味兒。以其性格估計，在老羞成怒下，為了挽回面子，隨時會做出大家意想不到的行為。



金正恩每次跟特朗普見面前，總是先跟中國領導人會面，兩者的關係顯而易見，實非比尋常。早前市場一些講法，謂金正恩會受美國的招安，靠攏西方以圍堵中國，現實似乎告訴大家，中朝關係仍然密切。



加拿大法院正式批准，將孟晚舟引渡去美國，對股市來說，增添了變數。內地股市的場外配資金額飆升，超逾萬億元人民幣，亦是危機之所在。周三「驚蟄」後，踏入「丁卯」月，市況更加反覆，投資者宜小心。



本周每日的股市走勢預測：



周一(庚子日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，先高後低。



周二(辛丑日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，反覆回升。



周三(壬寅日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，走勢轉弱。



周四(癸卯日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，持續偏軟。



周五(甲辰日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，大幅震盪。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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