創銀擬於內地增設分行　攻中小企貸款市場

香港銀行力拓跨境業務，以尋求新增長動力，創興銀行(01111)亦不例外，該行副主席兼行政總裁宗建新接受訪問時透露，中小企貸款業務為該行焦點之一，未來將與越秀集團協同發展，擬取消以往對內地中小企的放貸上限，意味可更積極增加對相關企業的貸款額。



不過他坦言，若增加內地中小企貸款，資產質素或有下行風險，故會嚴格審視客戶的還款能力。他指該行是越秀集團的結算銀行，可以透過審視與越秀有交易的企業客戶支付資料，揀選出信貸記錄良好的優質客戶。至於今年香港中小企的業務表現不俗，預計融資需求仍大，希望今年可保持相關貸款增長一成。



為配合內地業務拓展，該行將增設更多網點，擬於上海及北京開辦分行，且或於惠州增設支行。宗建新指，正在籌備開設已獲批的上海分行，料年內須為其增兵逾40人。



廣州為創興銀行的業務基地之一，未來更擬於當地設立子行。宗建新透露，廣州市政府已開始擬訂項目清單，未來當地基建活動或會增加，並帶動其融資業務。而且企業於廣州買地時，須放一筆保證金於土地中心作訂金，創興銀行為土地中心的成員之一，可望藉此吸納更多存款。

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