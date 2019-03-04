古勝：內房股買大唔買細

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，上周都算係多事之「周」，美國延遲加徵中國關稅的死線、美國與北韓領導人未能簽訂《河內宣言》，還有係MSCI明晟將A股的納入因子從5%上調至20%。至於正在召開的兩會，會否有刺激經濟措施出台，就要拭目以待。



恒指上周五收報28,812點，全周計下跌4點，但港股日日成交都能維持在千億元樓上，明顯反映出股市投資氣氛好轉。尤其是港股1月及2月基本上都算出現過調整，近日只不過見到部分重磅股橫行整固，而內險及中資券商股抖完一輪，又見有起動迹象，睇落資金仲係留在魚缸內炒作重點板塊機會較大。



講番MSCI增加A股比重後，其實唔單止被動型基金要買貨，相信連主動型基金都要逼住入貨，皆因驚住會跑輸畀行家同大市嘛！所以近期見中港股市成交同樣大增，相信係有醒目錢先行押注睇好未來外資買貨規模持續增加，博AH股一齊水漲船高。



講起成交，內地股市轉旺，如果覺得中資券商股短期升得太急，想穩穩陣陣亦唔介意行得較慢的話，不妨逢低吸納A股ETFs作中長線部署。



始終散戶投資A股，對股份都唔算有好深的認識，買民企又驚有爆煲風險，國企又唔知公司條數有幾多水分，且經常受國策影響，所以直接買具人氣的A股ETFs，係既簡單又正路做法，當中可留意安碩A50(02823)、南方A50(02822)、華夏滬深三百(03188)、海通滬深三百(02811)及標智滬深三百(02827)等。



另外，就算港股回氣後有力再上，都唔係個個板塊都值得追炒。好似上周五大市氣氛已算唔錯，但醫藥板塊的表現就相對失色，石藥集團(01093)跌1%，復星醫藥(02196)、信達生物(01801)及歌禮製藥(01672)等跌幅則介乎0.4至1.9%不等。



講到尾，現時並非大牛市，加上市場依舊憂慮藥品採購政策繼續以量換價，長線將持續打擊藥企盈利。基基於國家政策實非企業能夠改變的因素，故即使部分醫藥股近期有不俗反彈，惟相信大戶都係選擇趁高減持蟹貨，而並非追貨。



除咗醫藥股，仲有一個板塊唔可以亂咁買，古勝所指的是內房股。上周內房股走勢都幾個別，有報指中國恒大(03333)計劃推出全國折扣優惠，上周五股價因而一度跌到落短期橫行區底部23.5元水平，惟集團表示折扣優惠屬正常策略，最終股價升1.2%收市。



至於發盈警的綠城中國(03900)就冇咁好彩，股價堅跌8.6%。相對地，幾隻龍頭內房股如華潤置地(01109)、中國海外(00688)和碧桂園(02007)則分別升1.5至3%，始終大型內房財政穩健，業績表現向有保證。基本上，若買內房股，當然以穩陣為先，買大唔買細係定律嚟！

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

