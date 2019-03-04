【專訪】中電藍凌志︰對內地項目持審慎態度　冀轉攻印度

中電控股(00002)去年盈利因香港准許回報率下降而倒退，海外業務前景備受關注。首席執行官藍凌志對擴充內地核電及可再生能源電項目持審慎態度，指當地電力市場正經歷重大轉變，但期望在現時盈利比重較低的印度市場伺機併購。



中電去年內地營運盈利按年大增近七成(核電佔比約八成)，抵禦香港方面的倒退。但藍凌志稱，中電一些內地煤電機組接近設計周期的盡頭，煤電業務會逐漸縮小。中電在內地的策略依然是聚焦可再生能源，一些由民企發展的已有光伏項目是機會。不過，內地電力市場正經歷大變革，「平價上網」尤其關鍵，中電要等行業監管政策更加清晰和成熟時方會出手。



●憂競爭 大和看淡核電股

券商大和早前估計，內地風電2022年實現「平價上網」，不用政府補貼就能與低廉的煤電和水電競爭，太陽能則要等到2023至2025年。



然而，廣東省除大亞灣外的核電項目都要參與競價上網，大和憂慮內地核電競價上網的比例會愈來愈高，其上網電價卻恐被煤價及煤電電價下跌所拖低，產能易陷入過剩，繼而看淡核電股。



藍凌志強調，中電非全資擁有的大亞灣和陽江核電廠俱優質項目，成本很有競爭力，陽江的上網電價比煤電更低，因此兩個項目可望為中電帶來「很有價值」的盈利貢獻。中電會繼續尋求投資內地核電，惟市場環境很多轉變，其中性能較佳的第三代反應堆技術，項目成本效益未明。



正當澳洲這個盈利貢獻最大的海外業務，零售市場面臨激烈競爭之際，藍凌志把目光放在印度，指當地電力行業集中度低，現在是併購良機。中電印度去年九月引入加拿大退休基金管理公司CDPQ為戰略股東，可借其雄厚財力轉型到新項目驅動的增長模式。



●全港換電錶涉20億元

另邊廂，中電擬用7年為全港客戶安裝智能電錶。藍凌志謂，中電不會收費，每個成本僅約1,000元，總投資亦只是約20億元。對中電業績的好處主要是增強電力需求管理和經營效率，如在電力需求高峰期通知客戶妥善用電，內部測算可省下最少300兆瓦產能，「等於半個在建的大型項目」。



他相信，不僅酒店食肆、工廠和數據中心等商業用戶有很大誘因管理用電，將來一般客戶亦然；中電會推出相應增值服務，以免被他人「截胡」，期望三年內開始變現，逐漸提升盈利。集團亦會繼續投資與可以結合自己長處的科企。



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