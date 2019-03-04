新創建望准購富通保險公司　盡力挽留人才

新創建(00659)過往主力投資基建、公路運輸及非金融的服務業。然而，今年初公司卻宣布以215億元收購富通保險公司。該公司行政總裁的馬紹祥表示，富通擁有2,500名保險代理，過往做得很好，如獲監管當局批准購入，會盡量保留當中的人才。



執行董事何智恒補充，公司對外收購，主要看被收購對象的現金流，目標是物色有高單位數或低雙位數內部回報率(IRR)的項目。而收購富通，除了符合條件，也因為該業務與旗下港怡醫院有協同效應。目前公司傾向保留富通的品牌。他又指，新創建目前負債比率僅約11%，沒有資金需要。



另外，剛於今年1月履新的馬紹祥提到，上任後主要工作之一是要為集團新中標的啟德體育園節省成本。該項目由新創建及其母企新世界發展(00017)合營發展，包括四至五年的設計興建階段和約20年的營運期，政府則負責299.93億元的建築費，超支費用將由合營公司包底。他指出，為了節省成本，將限制建築期約三年半完成，包括要興建一個可容納5萬人的主場館等設施。



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