黃國英：跟風短炒　揀內險股

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，MSCI確認提高A股比重之後，部分港股明顯成為套現目標，令恒指表現大大落後A股指數。不少投資者放在中國的注碼會有一個限額，既然要買A股，便要犠牲部分港股或者ADRs。



主要指數有變動，水向低流，兼且動力有別，連帶跟紅頂白的投機者，也會轉移陣地北上。A股的勁勢，反而短期邊緣化部分港股，恒指即使繼續反覆向上，拉牛上樹的形態可能更加誇張。



A股表面上便宜，但實際不然。粗略可以三分天下，第一是主打消費的所謂績優股，過去幾年勁度十足，大幅跑贏指數。第二是舊經濟的銀行、地產及資源，市值大而估值低，它們的不濟，是令A股看似超值的理由。第三是金融資產，以證券商及保險公司為主，基本因素和A股市況相輔相成，近期升得最勁，但水位估值和幾年前仍然有段距離。



一向有坐績優股，現時要追的話，金融資產會更上算。自己接受不了券商，只是用相關的科技公司迎戰，如果要貪平，個別保險股仍然可以考慮，回調風險可能一成左右，但上望空間應該較多，算是值博。追逐資金流向，只是一味靠滾的戰術，難言信念，跟風無妨，投入的注碼就要適可而止。



至於受壓的港股，本來已經一大堆，沒有空間人棄我取，不過就會繼續持有。始終要信股價最終會反映基本因素，一味隨波逐流，最後只會甚麼都不是。



看着此起彼落會頗辛苦，惟有記住捱得打及有耐性，通常都是長遠爭取到超額回報的主因。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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