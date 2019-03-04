【專訪】渣打禤惠儀︰跨境業務有望帶動收入激增

香港區一直是渣打集團(02888)盈利貢獻最大地區，渣打香港行政總裁禤惠儀接受訪問指，該行未來跨境業務有望帶動收入倍增，並會維持其雙位數水平的股本回報率(ROE)，有助推進集團三年內各項財政指標達標。



渣打香港去年佔集團除稅前基本溢利逾四成，禤惠儀指出，香港為集團多個地區中業務涵蓋最廣泛及最理想的地區，去年ROE水平已超越集團未來三年的目標，而且客戶存款按年增8.33%，高於市場中位數；當中零售及私人銀行仍為焦點業務，去年高端客量亦錄雙位數增長。



●數碼化投資勢升兩成

禤惠儀表示，集團期望未來數年可控制支出增長低於通脹水平，而該行亦正努力透過內部調整節省開支，同時進行多個新業務發展，並以5至7%為收入增長目標。她指，儘管環球不穩因素持續，但今年首兩個月確實「無想像中困難」，市場仍抱審謹態度，市場貸款增長維持低單位數增長。



對於渣打近年努力轉型推金融科技，她指去年數碼化相關的投資按年增約兩成，今年內已推手機遙距開戶、聊天機械人及「轉數快」等多項新電子服務，隨着集團提倡進一步數碼化業務，若撇除籌備虛擬銀行工作，料今年相關投資將再增最少兩成以上。



金融管理局最快將於3月底發出首批虛擬銀行牌照，禤惠儀指，該行冀成首批獲發牌照的機構，形容是該行的中長線投資，與一般新項目般預期3至5年內可「收支平衡」，擬攻傾向使用全電子化服務的年輕市場，與傳統銀行定位各有特色，不會影響故有業務的投資規模。



●籌組團隊進軍大灣區

被問及近年不少本地銀行轉攻內地發展，她表示，渣打香港視跨境銀行服務，為該行的核心增長引擎之一，大灣區內的九個內地城市的零售及企業銀行客戶增長潛力相當強勁，若撇除投資及開發成本，有望帶動香港區業務收入在5年內「激增」兩倍。



她解釋，該行於香港有龐大資金池及產品多元化優勢，可吸引該批客戶來港使用跨境銀行服務，包括跨境開戶、內地企業在港發債融資等，現已成立專業團隊籌備相關工作，惟實際增聘人手及基建投入計劃仍有待安排。

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