盧志威：現階段採順勢而行策略

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，MSCI加大A股比重，雖令市場興奮，但就未見大規模拉升的動力，暫時來看都是金融股炒上，未見有其他板塊受惠，但估計樂觀情緒可望令港股企穩28,000點樓上。



投資前輩曾經教落，有智慧不如趁勢，投資是一門概率的遊戲，長期來說，必須嚴守概率上的優勢。正如大家都知道賭場設計各種各樣的賭博，起碼有3至5%的優勢，明知會愈玩愈輸，還是有賭徒幻想可火中取栗，期望可贏錢。其實3至5%的值博率，正好可給予賭徒幻想，短期之內贏幾次，就愈玩愈沉迷，終不能自拔，最後輸身家。



賭場唯一弱點，就是注碼不是無限，如果賭徒第一注就All in天文數字(例如100億元)，超出賭場的承受能力，還是有45%的概率會輸，所以賭場一定是限注，不會一鋪晒冷，博每次贏賭客5%，最後清袋離場。



目前股市的形勢，是經過一輪急升之後，開始有投資者獲利離場，同時又有新的利好因素，所以在250天線數度換手。由於股市在高位，投資者心理上有畏高症，故此不會大手持貨，形成目前拉鋸的局面。



如果要趁勢，現在應該是持有股票，而不是左穿右插，簡單地用250天線作分析，只要不跌穿這水平多於五個交易日，都可以持有倉底，直接採用順勢而行的策略。



事實上，現時的利好因素比去年底時好得多，中美貿易談判看似有暗湧，但其實雙方各有所求，特朗普要爭取連任，中國想穩定經濟形勢。上周MSCI確定上調A股比重，已經是美國主動釋出善意，分階段增持A股，相信下一波會到中國釋出善意，看看如何能好好落台。



由此推斷，今年對資產市場是反覆利好，只要技術支持位托上，仍然可繼續持貨。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

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