大健：港商傾生意就得人

若然筆者對你說希望到美國發展事業，你會問筆者的英文程度是否能應付生活和工作；若然筆者選擇到上海發展，同樣問題只會改為普通話是否靈光。



不過，換轉是一個美國人或上海人打算來香港發展，他的朋友反而最關注的是，香港人的英文或普通話水平是否足夠與他們溝通。



筆者不清楚其他行業的情況，但至少在金融行業，又或者以筆者曾身處的環境為例子，在語言溝通上，總是由香港人遷就其他外來人。即使在會議枱有十個說廣東話的香港人，只要有一個人說普通話或英文，其餘十個人便一起轉Channel。要那個「外來人」遷就一下的情況，真的是少之又少。



隨着內地鼓勵企業走出去，中港金融機構合作更多，筆者也有更多機會與內地金融精英商討和開展合作，由此也有新體會。內地人愛調研，常常要求到你的公司探訪，隨時一個月來幾次，但卻無實質想了解或商討的內容。當然，最重要就是要求你安排你老闆的老闆與他們握握手。



其次，他們愛MOU(合作備忘錄)，開口三句不離「我們兩家公司先簽MOU」。有些事情明明有清楚指引去完成，他們就是問可否「配合」一下。



中環金融人及科技顧問公司始創人 大健

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