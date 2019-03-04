羅尚沛：與其設下目標　不如見步行步

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，最怕寫A股預測，因為這個神經刀市場，由升轉跌或由跌轉升，往往是失驚無神估佢唔到。滬綜指由1月4日最低位2,440點，到2月27日最高點2,997點，兩個月的時間，中間還有春節長假期，居然升了557點或22%，難怪A股大時代之聲再次此起彼落。



每一個市場的每一段升跌浪，所包含的正反因素各有不同，因此，將今時今日的A股類比2015年大時代，是有點不公。不過，作為一個封閉式市場，A股的榮辱往往是主宰於資金動力這個環節。



2015年A股大時代，當時的成交是2萬多億元(人民幣‧下同)，同時兩融額度也是2萬多億元，比對現在1萬多億元成交，兩融額度只有7,500億元左右。雖然是處於低槓桿的健康水平，但針冇兩頭利，沒有新的槓桿，那來動力把指數推高。何況3,000點以上已是重重的蟹貨區，豈能靠MSCI增加納入A股後被動基金加倉所能達成。



新任中證監主席易會滿首度登場，沒有明確表示放鬆兩融，字裏行間也沒有針對A股放量的意圖，剛在3,000點附近入市的新股民，恐怕要再坐一會了。



3月中港股市有三大因素，一是中美貿易會談，本來形勢樂觀，大家有講有笑，但殊不知「特金會」美朝峰會結局急轉彎，會否令中美達成貿戰初步協議出現意料不到的結果，不知道。只能說，結局可能沒有之前預期的那樣肯定。



第二是兩會，眾多利好因素已於1月開始發酵，一切都能落實，有機會被人趁消息出貨；是但一兩項沒有落實，也會被說成失望，況且兩會後的政策真空期會令A股變得食之無味，除非央行能對「大水猛灌」隻眼開隻眼閉，並及時放水維穩，否則兩會因素只能算是中性。



第三是業績公布，觀乎已公布業績的藍籌，股價幾乎一面倒冇運行。實在難以說去年的業績會是今年升市的催化劑吧。



綜合A股各路人士的預測，3,500點目標已是基本盤，稍為看好點的都已把目標推高到5,000點。筆者對A股都是一貫看法，與其估計A股會去到多少，不如先看A股能否突破3,000點，否則一切高膽遠矚也是徒然。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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