周樂樂：A股被激活　瞄準優質股

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，受科創板推出、金融政策寬鬆及MSCI增加A股比重等利好消息影響下，A股反覆揚升。一周累計，上證50指數漲7.49%、滬深300指數升6.52%、滬綜指漲6.77%、深成指升5.97%、中小板綜指漲4.78%、創業板綜指跌6.66%。



28個申萬一級行業中，28個全線上漲。其中，最強五大行業指數是銀行、鋼鐵、建築材料、非銀金融、食品飲料；最弱五大行業是電氣設備、農林牧漁、電子、通訊、輕工製造。



從數據來看，市場整體強，大藍籌走勢相對強於中小市值的題材股，主要是海外資金與大金融建倉仍以業績優的藍籌股為主，尤其得益於金融政策寬鬆的金融股與業績強勁的白酒股。



市場消息來看，中國經濟狀況偏悲觀，2月份官方製造業PMI仍在50榮枯線以下，市場考慮的重點不在經濟狀況。中國政府主要的工作內容是引資金進入實體產業、解決融資困難問題、民間消費不振等，筆者判斷，市場重點考慮的是科創板推出與金融政策寬鬆，MSCI增配A股比例是重要的因素。



上周五，設立科創板並試點註冊制主要制度規則正式發布，意味着打算登陸科創板的公司自當日起就可向上交所遞交IPO申報資料。科創板的制度改革內容包括註冊審核、發行定價、交易、信批、減持、退市等，讓那些原本不能境內上市，而選擇去美國納斯達克、香港交易所等上市的企業，可以在內地科創板上市，且與境外相類似的制度安排。



從國家戰略來看，鼓勵扶持創業創新與風險投資，讓新興產業能夠加速培育與發展，尤其是對半導體、生物製藥等行業。對A股的影響，主要體現在股票的供給端放開，上市公司的優勝劣汰更加明顯，對現有創業板與中小板造成估值壓力。



另外，中國金融寬鬆的力度明顯加大，這是去槓桿轉向穩槓桿的明顯動作。中國人民銀行公布的1月份新增人民幣貸款3.23萬億元，新增社融4.64萬億元，給海內外投資者一個「央行大放水的強心針」。同時，高層陸續宣布鼓勵銀行貸款，放開信託與券商業務限制政策，引資金流入實體企業。



天量資金流入A股，再現萬億元成交金額，通訊設備、半導體、電子硬件等科技股，券商、銀行、保險與信託等金融股，獲得大量資金流入推升股價。目前內地多數金融機構發報告表示A股牛市來臨，加上MSCI發表增加A股的配置比例。謹慎的是，中美談判結果仍然進行，市場預期談判結果是利好的，若談判結果不及預期，或導致短期市場回調。



綜合來說，中國推出利好政策與天量成交，激活低迷的A股市場情緒，誘發大量投資者入場。目前A股估值仍相對被低估，預計底部放量繼續引起資金流入A股，股市修復行情持續。另外，目前中國對新興產業的扶持仍是重點，在寬鬆的貨幣政策下，優質成長股將是市場主流標的。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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