陳政深：奧園健康生活賣點獨特

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股強勢持續，儘管恒指在29,000點水平阻力不小，但往下的壓力亦不大，幾乎每個回吐均有資金進場，28,500點附近位置，短線而言已構築了初步支持。大市成交亦能維持日均千億元水平，只要市場對聯儲局以及人民銀行貨幣政策預期沿着目前偏鴿及寬鬆的方向推進，大市整固過後仍有力再上。



近日新股市場氣氛亦有所改善，單在周一已有7隻新股正在招股。雖說大市仍偏向樂觀，但29,000點樓上確有不少蟹貨，因此在中線部署的同時，個別新股亦有一定留意價值，當中奧園健康生活(03662)有一定值博率。



本港上市的物管股，多由內房企業分拆，以上市初期至今的股價比較，普遍有不俗表現。當中中海物業(02669)、綠城服務(02869)累升近三倍，雅生活服務(03319)經過高位回落後仍有四成升幅。



奧園健康生活由中國奧園(03883)分拆出來，與傳統物管股不同，奧園健康生活以商業營運及物業管理為發展核心，更進軍大健康產業，故事具新鮮感。



公司主要提供商場開業前的市場定位及商戶招攬服務，以及開業後的商業營運及管理服務。2015至2017年期間，商業營運服務收入年複合增長率達97.8%，去年1至9月收入按年增長達155.4%。參考資料，其大部分項目的合約年期長達10至20年，確保公司收入來源穩定。



此外，公司亦與多個平台合作，提供在線健康諮詢服務。多元化的業務概念，亦吸引了大孖沙留意，據招股書披露，奧園健康生活引入恒基地產(00012)副主席李家傑旗下公司為基石投資者，認購4,000萬元股份，對投資者而言又增添一份信心。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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