鑫濤：美股醞釀大調整　伺機做淡

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，早前美國公布去年第4季的實際GDP以年率計為2.6%，高於預期的2.2%，反映目前美國的經濟情況其實仍然理想，令市場大戶有理據把美股順勢再推高，標普500指數更出現連升十周的極端走勢。



雖然近期美股的強勢並非全無基本面支持，但隨着支持美股上升的利好因素逐漸消失下，美股本周由升轉跌，甚至出現一個較為明顯的調整市，機會正在上升中。



隨着美國減稅和政府開支增加的刺激作用逐漸褪去，加上政府停擺、極端天氣及消費萎縮等不利因素拖累下，經濟學家對今年首季的經濟情況普遍持審慎態度，例如大行高盛甚至已把美國首季GDP增速的預測下調至不足1%。



高盛最新的預測報告中，把首季美國GDP的增速預期下調至只有0.9%，其首席經濟學家Hatzius指出，此預測反映了庫存的拖累、消增速的持續放緩、住宅投資下跌以及政府停擺的拖累。



此外，紐約聯儲銀行在上周公布的GDP Nowcast模型對首季的GDP增速預測，已從前一周的1.2%，明顯下調至1%以下的0.88%。然而，在2月1日此預測曾一度高達2.39%！看來市場也要面對現實，開始把炒作焦點落在美國今年首季經濟可能倒退的問題上。



故此，稍後市場的炒作焦點，料會落在美國目前的良好增長勢頭能否持續，而此因素肯定會令美股後市失去進一步的上升動力。一但市場正式注意到美國今年首季經濟增長有可能陷入萎縮邊緣時，屆時便是美股再次出現由一個極端走往另一個極端的異常走勢。



目前大家要為稍後美股可能出現異常走勢作好準備，惟淡友也要提防美股在急跌完成之後，又會突然再次於短時間內急速反彈。因此，持有的倉位不能過於貪婪，要有見好即收的心理準備。



大摩的首席股票策略師Mike Wilson便估計，在經濟增長減速及金融環境趨緊下，今年美股走勢只會是原地踏步，今年底標指的目標為2,750點，他最悲觀預期會跌至2,400點。此目標較上周五2,803點收市價低約2%，最惡劣情況下會有近15%跌幅，亦未算進入技術性熊市的階段中。



換言之，今年美股即使大上大落，但整體走勢其實只屬大型上落市，只是中間的上落過程的恐怖速度會嚇怕投資者而已。投資者若相信美股今年走勢只是原地踏步的話，便不用對美股過於貪婪或恐懼。看來投資者今年採取波段操作(Swing Trading)來炒作標指期貨，反而會有不俗的回報。



近期標指期貨一直穩守10天線支持，本周有任何一天明顯收市低於10天線，料會變成一個重要利淡警號，及觸發期待已久的美股大型調整市，屆時可順勢建立淡倉。