東方日報B1：8大金融財俊強積金點揀「發」？

香港強積金制度實施18年來，共有6年錄得負回報，虧蝕最嚴重的一年高達30.2%，去年亦蝕9.3%。記者訪問了8位基金經理及銀行家等，分享他們管理個人強積金(MPF)的投資配置及策略，他們大部分「瞓身」股票基金，部分人投資回報累計達20%。說到揀選MPF受託人，有人明言收費乃「焗食」，惟有「邊間邊隻平」就幫襯。



●龐寶林：中美股票各佔半

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，自己的強積金一向交由宏利金融管理，他的投資組合是美國及中國股票各50%。他指強積金屬中長線投資，但當遇上金融海嘯或全球經濟較差時，自己亦會靈活投資，調整相關比例。假設今年年底出現經濟衰退，他會調撥一半比例於康健護理相關的基金。



此外，他提議年輕人可將強積金供款100%投放於進取型股票，中年投資者則應視乎個人經濟能力而定。若強積金金額對於投資者只屬少數，則可選擇進取型計劃，只留小部分如20至30%於債券。



●黃國英：只投資北美股票

豐盛金融資產管理董事黃國英表示：「其實我都唔多理(強積金)，冇比較唔同強積金公司嘅表現」，他指一直以來都把所有強積金供款放在現時選用的宏利。他又透露，自己長久以來都只投資北美股票。雖然着眼短線可能有1、2年由其他市場跑贏，但「轉嚟轉去好考驗眼光」。



以長線投資來看，還是北美股票會跑贏，投資始終是看公司能否衝出來主導世界，北美企業創造價值的能力勝過其他地區，「如果你係唔會轉嚟轉去嘅話，其實股票部分淨係擺北美就OK！」



●李振豪：股債分布九比一

星展銀行(香港)投資總監辦公室(北亞區)高級投資策略師李振豪的個人強積金投資組合，股、債佔比為九比一，而股票基金類別當中，美國股票基金及香港股票基金的比例各佔約一半。他透露過去18年的整體回報率約有兩成。



他原本有多個強積金帳戶，於七至八年前整合，以方便管理及查閱。而他自身從事金融服務行業，坦言較重視受託人的服務質素，若給予稍高的手續費可換來較佳的服務，認為值得。



對於有「懶人基金」之稱的預設投資策略(DIS)，他指自己對環球經濟及市場走勢有一定熟悉，故暫不考慮採用DIS。但由於不同打工仔可承受的風險不一，他認為提供多元化類別實屬好事。



●林嘉麒：視表現轉受託人

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，強積金自由行啟動後陸續把強積金集中在滙豐，但主要因為當時滙豐提供優惠，而且自己又有滙豐銀行戶口，「方便查閱」而已。他坦言會因應收費、強積金表現及產品種類，考慮轉受託人至現時公司使用的宏利。



他表明不會因為稅務優惠而增加強積金供款，因為強積金的投資不如自己操盤靈活，認為產品種類應該要更多，切合不同投資者的風格。



●沈慶洪：組合七年賺兩成

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪的強積金主要幫襯永明金融，當中一半投資於香港股票基金，30%則投放於亞洲區股票基金，餘下20%投資於環球股票的行業基金。他並沒有選擇債券基金，因自金融海嘯環球央行實行量寬後，低息環境吸引企業爭相發債，令債市出現泡沫，且今年是中國及美國企業償付債券的高峰期，故認為債券不是太安全。



他自言對股票較熟悉，且自己僅40多歲，有排未退休，不怕股市短期的波動。回顧其強積金過去7年的總回報逾20%，即平均每年3%，符合強積金的平均回報。



●鍾建強：轉保守避過一劫

卓佳管理集團業務總監鍾建強形容自己「穩陣中帶點進取」，他自己於去年第3季將大部分股票基金轉至保守基金，慶幸避過了去年底的大跌市。



由於工作上需要，他每半年會檢視自己的強積金帳戶，並有參加特別自願性供款計劃，認為供款可隨時提取，靈活性甚高。



●溫傑：設兩戶口攻守兼備

光大新鴻基財富管理策略師溫傑目前有兩個強積金戶口，一個於渣打，一個於滙豐，為了「攻守兼備」。前者主要作長線儲錢為目的，較少變動其資產配置；後者因已累積了逾十年的強積金，故會較積極調動投資組合，務求能捕捉市場短線的波動，以爭取較大的回報。



用於「攻」的戶口，約兩至三成資金投資環球股票基金，逾10%為中國股票基金。他坦言：「年初至今的升浪真係估唔到！」以致未有配置太多資金於中國股票基金，令整個組合略偏保守，惟中港股市已累升不少，故暫無意改變相關配置。至於用於「守」的戶口，60%配置於環球股票基金，認為透過平均成本法投資股票基金，長線回報會好過債券。



●陳志豪：選擇平收費基金

工銀瑞信(國際)指數及量化投資總監陳志豪現時的強積金，除放於公司選用的工銀瑞信外，亦分散於舊東家所用的滙豐、友邦和宏利，換言之至少有四個MPF戶口。他坦言會考慮集中在一間公司，但「對主動型基金經理嘅能力無乜信心，強積金(收費)焗食嘅，邊間公司或邊隻基金收費平嘅，咪買邊隻囉！」



他指強積金是比較長遠的東西，不必太過着眼短線走勢，年輕的打工仔可以全部投放在環球股票，畢竟股票長遠一定會升；若10年內退休的就要保守些，可一半投資環球股票，一半投資環球債券。

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