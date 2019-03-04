萬輝化工7.9億元購預付卡及網上支付業務

萬輝化工(01561)公布，以代價7.9億港元收購目標公司Mao Hong Information Technology Holding Limited的51%股權。



目標公司旗下持有懋宏外商獨資企業，後者將從事為營運公司及得仕控股提供諮詢服務之業務。營運公司為網絡內容服務商牌照持有人，並持有得仕控股全部股權，而得仕控股則持有得仕56.82%股權。



支付牌照持有人得仕主要從事發行及管理預付卡、提供網上支付服務以及其他有關業務活動之業務。



公司認為，借助集團於金融服務、零售數碼應用及金融科技等新經濟領域累積之管理經驗，只要集團成功透過多元拓展業務提升長遠增長潛力，並善用目標集團在數碼服務及應用方面之持續革新能力，收購事項可望為集團盈利能力帶來正面貢獻。



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