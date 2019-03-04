【產經專題】金融專家點揀自己嘅MPF組合？

香港強積金制度實施18年來，共有6年錄得負回報，虧蝕最嚴重的一年蝕達30.2%，去年亦蝕9.3%，為6年來最差。對於打工仔如何保住資產，理財專家的建議大家聽得多，至於專業的金融人自己又如何打理及配置其個人的MPF組合？



《東網》訪問了8位基金經理及銀行家等，分享他們管理屬自己「血汗錢」的MPF的投資配置及策略，原來有人擁有多達四個MPF戶口；亦有人特意分兩個MPF戶口，一攻一守。他們大部分「瞓身」股票基金，部分人投資回報累計達20%。說到揀選MPF受託人，有人明言收費乃「焗食」，惟有「邊間邊隻平」就幫襯。



【穩陣派】沈慶洪：組合七年賺兩成

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪的強積金主要幫襯永明金融，當中一半投資於香港股票基金，30%則投放於亞洲區股票基金，餘下20%投資於環球股票的行業基金。他並沒有選擇債券基金，因自金融海嘯環球央行實行量寬後，低息環境吸引企業爭相發債，令債市出現泡沫，且今年是中國及美國企業償付債券的高峰期，故認為債券不是太安全。



他續說，正所謂「唔熟唔做」，自言對股票較熟悉，且他僅四十多歲，有排未退休，不怕股市短期的波動。回顧其強積金過去七年的總回報逾20%，即平均每年3%，符合強積金的平均回報。



沈慶洪MPF投資配置︰

香港股票基金●50%

亞洲股票基金●30%

環球股票基金●20%

－－－－－－

【積極派】龐寶林：中美股票各佔半

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，自己的強積金一向交由宏利金融管理，他的投資組合是美國及中國股票各50%。他指強積金屬中長線投資，但當遇上金融海嘯或全球經濟較差時，自己亦會靈活投資，調整相關比例。假設今年年底出現經濟衰退，他會調撥一半比例於康健護理相關的基金。



此外，他提議年輕人可將強積金供款100%投放於進取型股票，中年投資者則應視乎個人經濟能力而定。若強積金金額對於投資者只屬少數，則可選擇進取型計劃，只留小部分如20至30%於債券。



龐寶林的MPF投資配置︰

美國股票基金●50%

中國股票基金●50%



－－－－－－

【積極派】李振豪：股債分布九比一

星展銀行(香港)投資總監辦公室(北亞區)高級投資策略師李振豪的個人強積金投資組合，股、債佔比為9比1，而股票基金類別當中，美國股票基金及香港股票基金的比例各佔約一半。他透露過去18年的整體回報率約有兩成。



他原本有多個強積金帳戶，於7至8年前整合，以方便管理及查閱。而他自身從事金融服務行業，坦言較重視受託人的服務質素，若給予稍高的手續費可換來較佳的服務，認為值得。



對於有「懶人基金」之稱的預設投資策略(DIS)，他指自己對環球經濟及市場走勢有一定熟悉，故目前不會考慮採用DIS。但由於不同打工仔可承受的風險不一，他認為提供多元化類別實屬好事。



李振豪的MPF投資配置

股票基金(50%美國股票基金，50%香港股票基金)●90%

債券基金●10%



－－－－－－

【穩陣派】溫傑：設兩戶口攻守兼備

光大新鴻基財富管理策略師溫傑目前有兩個強積金戶口，一個於渣打，一個於滙豐，為了「攻守兼備」。前者主要作長線儲錢為目的，較少變動其資產配置；後者因已累積了逾十年的強積金，故會較積極調動投資組合，務求能捕捉市場短線的波動，以爭取較大的回報。



現時其用於「攻」的滙豐強積金戶口，約兩至三成資金投資環球股票基金，逾10%為中國股票基金，餘下為保證基金及債券基金。他坦言：「年初至今的升浪真係估唔到！」以致未有配置太多資金於中國股票基金，令整個組合略偏保守，惟由於中港股市已累升不少，故暫時無意改變相關資產配置，認為於投資理念上，宜跌市時才加注股票基金。



至於儲錢為主用於「守」的渣打強積金戶口，60%配置於環球股票基金，40%則投放於亞洲股票基金。他認為透過平均成本法投資股票基金，其長線回報會好過債券。



用於「攻」的MPF戶口投資配置：

環球股票基金●20至30%

中國股票基金●逾10%

保證基金及債券基金●餘下資金



用於「守」的MPF戶口投資配置：

環球股票基金●60%

亞洲股票基金●40%



－－－－－－

【積極派】黃國英：只投資北美股票

豐盛金融資產管理董事黃國英表示：「其實我都唔多理(強積金)，冇比較唔同強積金公司嘅表現」，黃國英一直以來都把所有強積金供款放在現時選用的宏利。他又透露，自己長久以來都只投資北美股票。雖然着眼短線可能有一、兩年由其他市場跑贏，但「轉嚟轉去好考驗眼光」。以強積金做長線投資來看，還是北美股票會跑贏，畢竟投資始終是看公司能否衝出來主導世界，北美企業創造價值的能力勝過其他地區，「如果你係唔會轉嚟轉去嘅話，其實股票部分淨係擺北美就OK！」



－－－－－－

【穩陣派】鍾建強：轉保守避過一劫

卓佳管理集團業務總監鍾建強形容自己「穩陣中帶點進取」，他自己於去年第三季將大部分股票基金轉至保守基金，慶幸避過了去年底的大跌市。由於工作上需要，他每半年會檢視自己的強積金帳戶，並有參加特別自願性供款計劃，認為供款可隨時提取，靈活性甚高。



－－－－－－

【穩陣派】陳志豪：選擇平收費基金

工銀瑞信（國際）指數及量化投資總監陳志豪現時的強積金，除了放於公司選用的工銀瑞信外，亦分散於舊東家所用的滙豐、友邦和宏利，換言之至少有四個MPF戶口。他坦言會考慮集中在一間公司，但「我對主動型基金經理嘅能力無乜信心，強積金(收費)焗食嘅，邊間公司或者邊隻基金收費平嘅，咪買邊隻囉！」



他指強積金是比較長遠的東西，不必太過着眼短線走勢，年輕的打工仔可以全部投放在環球股票，畢竟股票長遠一定會升；若十年內退休的就要保守些，可一半投資環球股票，一半投資環球債券。



－－－－－－

【積極派】林嘉麒：視表現轉受託人

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，強積金自由行啟動後陸續把強積金集中在滙豐，但主要因為當時滙豐提供優惠，而且自己又有滙豐銀行戶口，「方便查閱」而已。他坦言會因應收費、強積金表現及產品種類，考慮轉受託人至現時公司使用的宏利。



他表明不會因為稅務優惠而增加強積金供款，因為強積金的投資不如自己操盤靈活，認為產品種類應該要更多，切合不同投資者的風格。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm