【股民熱話】A股喜迎新階段　想賺錢就要…

東方產經專欄作者司慕渢：隨着國際指數公司增加A股公司於指數系列的比重，又或者新增A股於指數系列，可以預計將有更多外來長線資金流入內地資本市場，為沉寂數年的股市注入新活力。A股市場迎接新階段，亦意味為投資者帶來可觀的投資機遇，想賺錢，就要留意以下幾方面。



首先，跟隨國際指數基金比例進行投資的指數基金，係睇指數行事，所以跟勢投資，選股當以重磅股秤先！如新經濟股選騰訊控股(00700)、內險股選中國人壽(02628)或中國平安(02318)、券商股選中信證券(06030)、內房股揀華潤置地(01109)及中國海外(00688)；內銀股吼工商銀行(01398)等。



其次是，外資與內資不同的地方，乃外資追求的是長線穩定的回報，所以基本因素和增長潛力十分關鍵。故無論是內地A股抑或港股中的中資股，一些結合新、舊經濟的大型企業，增長潛力較具優勢。另外，股息穩定亦是吸引點之一，不妨從這兩方面多加思索。醫藥和5G概念，都會是未來數年主流的「吸金」產業，可以逢回吐作長線布局。



最後，正由於外資選股求穩陣，一些企業管治水平低、負債水平高的民企股，難以太大受惠這浪資金潮。故在選股方面，建議選擇大型國資背景股份，民企股首重財務狀況、盈利能力及企管水平，其他二線屬短炒居多，且風險較大，可以不看。



經歷了2015年的A股大時代，不少人會擔心眼前A股可能係再一次假牛市，所以刻下都選擇駐足觀望。惟此缺乏信心的表現，是莫視了海外指數基金投資A股的潛力、過去幾年官方就A股的監管和法規的努力，以及中國經濟經歷貿易戰洗禮後，在國策扶持下重納軌道的動力。與其過分顧慮，倒不如多做功課，早日發掘心儀實力股，分享中國股市擴容的新機遇。



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