【市前重點睇】金價跌穿1300關　油價挫2%

●美匯指數徘徊於96.3水平，港匯企7.848，離岸人民幣(CNH)高企6.69，圓匯跌至111.9，英鎊見1.323，歐元於1.137水平上落。金價跌穿1300關，低見1,293美元。布油跌至65.41美元，紐油弱見56.22美元。道指期貨漲逾百點。



●傳中國和美國接近達成貿易協議，只要北京方面履行從加強知識產權保護到大量進口美國商品的一系列承諾，美國可能解除對其加徵的大部分或全部關稅。



-國務院關稅稅則委員會有關負責人表示，歡迎美方採取「不提高加徵關稅稅率」措施。



-美國商務部長羅斯稱，美國可能通過關稅和配額來執行與中國的貿易協議。



-白宮經濟顧問庫德洛表示，中美協議將包含多層執行機制，如果中國不履行承諾，就會上調關稅。



-美國總統特朗普已要求中國立即取消所有針對美國農產品的關稅，當中包括牛肉和豬肉。



-中國社科院學部委員余永定撰文稱，在目前的中美貿易談判中，中國可以保證不人為保持人民幣幣值低估，但在任何情形下都不能作出保持人民幣對美元匯率穩定的承諾。



●加拿大正式啟動華為CFO孟晚舟引渡到美國的程序。



-孟晚舟代表律師入稟控告加拿大聯邦政府、警方及邊防部門，指上述單位在拘捕孟晚舟前對她進行扣留、搜查及問話，嚴重違反她的憲法權利。



●道指上周五(1日)收報26,026點，升110點或0.43%；標指收報2,803點，升19點或0.69%，為自去年11月以來，首次突破2,800點關收市；納指收報7,595點，升62點或0.83%。 https://bit.ly/2XB5tAf



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報28,699點，跌112點。



●美國10年期國債孳息率上周五升3.81個點子，報2.7531厘。



●特朗普再批評聯儲局加息，並指出美元過於強勢。



●傳聯儲局正為停止「縮表」做準備，紐約聯儲銀行已向部分一級交易商詢問管理利率的潛在新工具事宜。



●美國經濟數據︰



-1月份個人收入按月跌0.1%，3年來首錄跌幅。



-2月份製造業指數從56.6跌至54.2，創兩年低位；5大分項指數中的4項都出現下滑。



●紐約4月期金上周五收報每安士1,299.2美元，跌16.9美元或1.3%，為自5周以來首次低於1,300美元收市。



●紐約4月期油上周五收報每桶55.8美元，跌1.42美元或2.48%。布蘭特5月期油收報每桶65.07美元，跌1.24美元或1.87%。



●英國富時100指數上周五收報7,106點，升32點或0.45%；法國CAC指數收報5,265點，升24點或0.47%；德國DAX指數收報11,601點，升86點或0.75%。 https://bit.ly/2C0gW3m



●英倫銀行行長卡尼：脫歐前景不明，英企業投資大降20%。



●意大利去年財赤比率2.1%超預期。



●庫克：Apple新產品將「震驚」市場，服務業務收入可望倍增。 https://bit.ly/2HalLuk



●中國證監會正式發布實施設立科創板並試點註冊制相關業務和配套指引，納入無盈利、同股不同權企業。https://bit.ly/2TlUprC



●本周迎來「全國兩會」，逆周期調控、金融供給側改革和去槓桿深水區料成熱門話題。



-經濟學家預計，中國政府工作報告料下調今年經濟增長目標，可能是6%左右或者是6%-6.5%區間。



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