亞洲股市：日股漲200點　樂天揚升逾3%

美股上周五收升；亞洲主要股市向好，日本日經225指數早段大升201點或0.94%，報21,804點。



板塊方面，能源股漲2%，資訊技術股升1.3%，金融及地產股分別升0.6%及0.4%。個股方面，三井造船及安川電機雙雙炒高逾4%，日本製鋼所揚升3%。



日本樂天漲逾3%。公司披露持有打車平台LYFT的13.1%股份。



車企公布2月美國銷售數字，本田汽車跌0.4%，日產汽車跌12%，豐田汽車跌5.2%，表現均遜預期。股價依序分別跌0.1%、升0.2%及升0.03%。



卡樂B升0.6%。公司擬上調部分薯片售價達6.3%。



主要生產用於醫療器械及船舶等之控制電纜及其配件的Hi-Lex跌5%。公司第一季營運利潤減少40%。



韓國央行稱將密切關注市場及海外資金流動情況。



南韓首爾綜合指數升15點或0.7%，報2,210點。大洋金屬及新世界工程營運齊抽升超過5%，申豐造紙升4%，三星電子升1.4%。



澳洲悉尼普通股指數升39點或0.63%，報6,313點。板塊方面，資訊技術股升2.4%，醫療保健股升1.3%，金融股升0.5%，地產股升0.1%。個股中，Alliance礦物資源及伊甸能源同漲5%。



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