【即市分析】中美就傾掂數？股市等爆邊？

東方產經專欄作者錢修：外媒消息指，美國貿易談判代表正在準備與中國達成協議的草案，可能在未來數周內簽署，目標是3月中，屆時中美領導人或會見面，以結束長達近一年的貿易戰。



到底今次中美元首會面，會否落得美朝峰會的敗局，尚存未知數。不過，中美關係對兩國經濟利益至關重要，一個為着經濟改革持續發展，一個為着應付龐大財赤、總統力爭連任，各有重大利益考慮下，以和為貴收場的機會還是較大，故見市場氣氛傾向樂觀。



港股方面，恒指上周在28,000點水平整固，基本上是好事非壞事。從成交和股份表現來看，亦不見得是大戶一面倒托住指數沽貨，皆因見到基金仍在增持重點中資板塊，非純綷一邊唱好再一邊沽貨。



技術上，恒指250天線處於28,253點，20天剛升穿250天線，走勢偏好。只要守穩250天線，可繼續持貨，目標反覆向30,000點推進。

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